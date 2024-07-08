Президент Туркменистана и Генеральный секретарь ООН провели в Ашхабаде переговоры

В субботу, 6 июля, в Ашхабаде в отеле «Огузкент» состоялись переговоры между Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Генеральным секретарём Организации Объединённых Наций Антониу Гутерришем.

В начале переговоров стороны провели встречу в узком формате. Обращаясь к Гутерришу, Президент отметил, что «Туркменистан нацелен на дальнейшее укрепление отношений с ООН и её специализированными учреждениями в целях развития взаимодействия в политической, экономической, экологической и культурно-гуманитарной сферах».

Глава государства напомнил, что по инициативе Туркменистана Генеральная Ассамблея ООН провозгласила предстоящий, 2025 год Международным годом мира и доверия.

«В 2025 году также будет отмечен ряд знаменательных событий, а именно славный 80-летний юбилей ООН и 30-летие постоянного нейтралитета Туркменистана. Эти важные даты тесно связаны друг с другом», – подчеркнул Бердымухамедов.

В свою очередь, Генеральный Секретарь ООН подчеркнул, что Туркменистан, накопивший за годы суверенного развития солидный миротворческий опыт, выступает в качестве важного стратегического партнёра Организации в деле обеспечения всеобщего мира, безопасности и устойчивого развития.

Гутерриш высоко оценил усилия Туркменистана по предотвращению и сокращению безгражданства.

Констатировав успехи Туркменистана в достижении Целей устойчивого развития, руководитель ООН особо отметил значение важных международных инициатив и активную деятельность туркменской стороны.

Затем переговоры продолжились в расширенном составе.

«Данная встреча убедительно доказывает пролонгированный характер комплексного стратегического диалога между Туркменистаном и Организацией Объединённых Наций, определяющий признак которого заключается в сообразности целей ООН и национальных интересов нашей страны. Эти реалии выражаются в стремлении достичь устойчивого мира, стабильности и безопасности, Целей устойчивого развития и предусматривают утверждение норм международного права, признанных в глобальной политике и закреплённых в Уставе ООН», – сказал Президент Сердар Бердымухамедов.

Сегодня в Туркменистане функционируют её различные структуры ООН, а именно: ПРООН, Детский фонд (ЮНИСЕФ), Фонд ООН в области народонаселения, ВОЗ, Управление ООН по наркотикам и преступности. В декабре 2007 года в Ашхабаде открылся Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии. Кроме того, в Туркменистане работают представительства Всемирного банка и Международной организации по миграции.

Обозначая приоритеты стратегического диалога «Туркменистан–ООН», глава государства сделал особый акцент на вопросах обеспечения всеобщей безопасности.

«В сентябре прошлого года Туркменистан как ответственное государство выступил на пленарном заседании 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН с предложением разработать Стратегию глобальной безопасности, одним из основных положений которой считаем применение превентивной дипломатии, предупреждение и предотвращение конфликтных ситуаций», – продолжил Бердымухамедов, выразив готовность к тесному сотрудничеству со всеми заинтересованными государствами, а также профильными отделениями, учреждениями и институтами ООН.

В рамках беседы отмечалось, что большой потенциал видится и в региональном партнёрстве. В регионе Центральной Азии налажены различные механизмы межгосударственного сотрудничества, главный из которых – формат консультативных встреч глав государств Центральной Азии.

Что касается региональной безопасности, то, по словам главы государства, Туркменистан пристально следит за ситуацией в Афганистане и полагает, что ключевая роль в координации афганского вопроса должна отводиться ООН. Туркменистан готов оказать всестороннее содействие в этом деле.

Президент подчеркнул, что Туркменистан как на национальном уровне, так и в рамках международных усилий активно участвует в Повестке дня–2030. Туркменистан выступил с инициативой о разработке Глобальной рамочной программы перехода к экономике замкнутого цикла.

В числе приоритетных задач было названо также финансирование Целей устойчивого развития, требующее конкретных решений. Глава государства отметил, что Туркменистан предлагает созвать совещание на уровне министров по финансированию ЦУР, и было бы целесообразно привлечь к нему международные финансовые институты, в частности, Всемирный банк и Международный валютный фонд.

Кроме того, Туркменистан уделает особое внимание в сотрудничестве с ООН вопросам климатической повестке. Конкретным шагом в этом направлении стали меры по созданию Регионального центра по технологиям, связанным с изменением климата.

В рамках сотрудничества с ООН Туркменистан выделяет водную проблематику в Центральной Азии и спасение Аральского моря, где страна руководствуется прежде всего необходимостью учитывать три фактора, а именно, вопросы в этой области должны рассматриваться и решаться на основе норм международного права, соблюдения интересов всех стран региона, участия ООН и других международных структур.

Как отмечалось в ходе встречи, стратегическим направлением взаимодействия с ООН выступает транспорт и энергетика. По инициативе Туркменистана принято 8 резолюций в области транспорта, ещё 3 резолюции – по энергетическому партнёрству.

В числе ключевых направлений сотрудничества Туркменистана и ООН Президент Сердар Бердымухамедов выделил также реализацию Конвенции по правам человека, решение вопросов беженцев, апатридов и другие задачи.

В течение последних лет гражданство Туркменистана получили около 30 тысяч беженцев и апатридов. Кроме того, в 2024 году планируется провести региональную конференцию по ликвидации безгражданства.

В числе главных задач было обозначено также поддержание продовольственной безопасности и улучшение питания. В этом плане Туркменистан предлагает созвать Международный продовольственный форум высокого уровня.

Затем слово было предоставлено Генеральному секретарю ООН. Антониу Гутерриш подчеркнул важное значение выдвигаемых Туркменистаном своевременных международных инициатив и предложений по укреплению международного сотрудничества в сфере транспорта, энергетики, охраны окружающей среды и многих других сферах.

Генеральный секретарь ООН особо отметил значимость нейтралитета Туркменистана. В условиях современного мира нейтральный статус Туркменистана особо востребован как действенный механизм укрепления основ безопасности и стабильности не только в Центральной Азии, но и на всей планете.

В данной связи Антониу Гутерриш подчеркнул, что Организация Объединённых Наций полностью поддерживает созидательные инициативы туркменской стороны по оказанию помощи в обеспечении экономической стабильности и восстановлении мира в соседнем Афганистане.

Отметив важную роль расположенного в Ашхабаде Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, руководитель ООН выразил благодарность Правительству Туркменистана за оказываемую всестороннюю поддержку деятельности данной структуры, её усилия по продвижению политико-дипломатического диалога, предотвращению конфликтов и установлению климата доверия в регионе.

Гутерриш выразил поддержку в адрес предложений Туркменистана, касающихся водной проблематики, изменения климата и в целом укрепления взаимодействия в сфере экологии.

Генеральный секретарь ООН также поддержал инициативу Туркменистана по открытию в Ашхабаде Регионального центра по технологиям, связанным с изменением климата.

Говоря о внушительном потенциале Центральной Азии, признанной колыбелью цивилизации, оказавшей огромное влияние на ход общего развития человечества, Антониу Гутерриш подчеркнул исключительное значение, придаваемое сотрудничеству со всеми странами региона, подтвердив готовность ООН оказывать и впредь им всемерную деятельную поддержку.

«Мы высоко ценим миролюбивую политику Туркменистана и его активное участие в глобальных усилиях международного сообщества по противодействию угрозам современности», – подчеркнул Генеральный секретарь ООН, напомнив, что на 28-й Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-28) Туркменистан заявил о своей приверженности сокращению выбросов метана и доказал тем самым свою готовность объединить усилия с мировым сообществом в этой области.

Выразив искреннюю признательность за поддержку стратегии ООН, а также за оказанное гостеприимство, Антониу Гутерриш пожелал главе государства и всему народу Туркменистана мира и процветания.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш награждён юбилейной медалью Туркменистана «К 300-летию Махтумкули Фраги»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш награждён юбилейной медалью Туркменистана «К 300-летию Махтумкули Фраги». Церемония награждения состоялась после переговоров с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

«В нашей независимой, нейтральной стране в год «Кладезь разума Махтумкули Фраги» учреждена юбилейная медаль Туркменистана «К 300-летию Махтумкули Фраги» в честь великого мастера слова. Я решил наградить Вас первым номером этой медали и подписал соответствующий Указ. Сейчас я с большим удовольствием вручу вам эту медаль», – сказал Президент Туркменистана.

Как сообщает государственное информационное агентство TDH, Гутерриш удостоен данной награды «за большой личный вклад в укрепление независимости, суверенитета и политики нейтралитета Туркменистана, расширение и обогащение тесных связей страны с мировыми государствами и международными организациями, мира, дружбы и братства между народами и развитие взаимовыгодного гуманитарного сотрудничества, а также по случаю 300-летия со дня рождения туркменского поэта-классика Махтумкули Фраги».

Генеральный секретарь ООН подчеркнул актуальность философских взглядов Махтумкули Фраги, призывавшего через свои стихотворения к единству, дружбе и гуманизму, торжеству мира на всей Земле, что полностью созвучно основным целям и задачам ООН.

Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на встрече с делегацией Организации Объединённых Наций во главе с Генеральным секретарём ООН

Уважаемый господин Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш! Уважаемые члены делегации!

Прежде всего рады приветствовать вас в Туркменистане. Нынешний визит мы рассматриваем как качественно новый этап взаимодействия по укреплению масштабного партнёрства Туркменистана и ООН.

Уважаемый господин Генеральный секретарь!

Данная встреча убедительно доказывает пролонгированный характер комплексного стратегического диалога между Туркменистаном и Организацией Объединённых Наций, определяющий признак которого заключается в сообразности целей ООН и национальных интересов нашей страны. Эти реалии выражаются в стремлении достичь устойчивого мира, стабильности и безопасности, Целей устойчивого развития и предусматривают утверждение норм международного права, признанных в глобальной политике и закреплённых в Уставе ООН.

Уважаемые члены делегации!

Как я уже говорил, стратегические отношения между нашей страной и ООН носят долгосрочный характер, которые можно назвать избранным Туркменистаном продуманным курсом, обусловленным его обязательствами перед мировым сообществом как нейтрального государства и продвижением мирного урегулирования конфликтных ситуаций. Туркменистан установил взаимовыгодное сотрудничество с Организацией Объединённых Наций во многих областях. Сегодня в нашей стране функционируют её различные структуры, а именно ПРООН, Детский фонд (ЮНИСЕФ), Фонд ООН в области народонаселения, ВОЗ, Управление ООН по наркотикам и преступности.

В декабре 2007 года при поддержке всех стран региона и по решению Генерального секретаря ООН в Ашхабаде открылся Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии. Кроме того, у нас работают представительства Всемирного банка и Международной организации по миграции, которые входят в систему ООН. Все они активно сотрудничают с Правительством и вносят существенный вклад в развитие Туркменистана. Пользуясь возможностью, выражаю сотрудникам ООН, которые работают в нашей стране, благодарность за деятельное стремление к сотрудничеству.

Уважаемый господин Генеральный секретарь!

Что касается приоритетов стратегического диалога, нам надлежит сфокусироваться на всеобщей безопасности, региональной конъюнктуре, устойчивом развитии и гуманитарных вопросах. В современных реалиях следует принять конкретные меры по деэскалации напряжённости и предоставлению возможностей для диалога. И здесь важно сформировать механизмы регулярных контактов на основе норм международного права и Устава Организации Объединённых Наций. В сентябре прошлого года Туркменистан как ответственное государство выступил на пленарном заседании 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН с предложением разработать Стратегию глобальной безопасности, одним из основных положений которой считаем применение превентивной дипломатии, предупреждение и предотвращение конфликтных ситуаций. В этом плане мы готовы к тесному сотрудничеству со всеми заинтересованными государствами и профильными отделениями, учреждениями, институтами ООН.

Большой потенциал видим и в региональном партнёрстве. Сегодня позиция Центральной Азии как ключевого центра глобальной энергетики и геополитики, а также транспортного узла последовательно возрастает. Туркменистан отчётливо представляет свою миссию в деле поддержания мира, безопасности, стабильности и устойчивого развития в регионе, где налажены различные механизмы межгосударственного сотрудничества, главный из которых – формат консультативных встреч глав государств Центральной Азии, сформированный несколько лет назад.

Что касается региональной безопасности, то Туркменистан наблюдает за ситуацией в Афганистане, который является нашим ближайшим соседом и братским государством, и мы продолжим экономическое партнёрство с ним, оказывать гуманитарную помощь афганскому народу. Нами инициированы прокладка газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия и линии электропередачи по маршруту Туркменистан–Афганистан–Пакистан, другие международные проекты в области энергетики и транспорта, которые, уверены, кардинально улучшат социально-экономическую обстановку в Афганистане. Мы продолжим работать над обозначенными проектами. Полагаем, что ключевая роль в координации афганского вопроса должна отводиться Организации Объединённых Наций, и Туркменистан готов всячески содействовать ей в этом деле.

Уважаемый господин Генеральный секретарь!

Устойчивое развитие – приоритетная задача в контексте сотрудничества с Организацией Объединённых Наций, и в этом плане мы системно работаем над достижением на национальном уровне первоочередных Целей устойчивого развития. Они изложены в Рамочной программе сотрудничества между ООН и Туркменистаном в области устойчивого развития на 2021–2025 годы (ЮНДАФ).

В мае текущего года состоялось первое заседание Стратегического консультативного совета «Туркменистан–ООН» в обновлённом составе, в ходе которого была принята Дорожная карта по разработке Рамочной программы сотрудничества между ООН и Туркменистаном в области устойчивого развития на 2026–2030 годы. Следует отметить, что Туркменистан как на национальном уровне, так и в рамках международных усилий активно участвует в Повестке дня–2030. Здесь, уважаемый господин Генеральный секретарь, хочу обратить внимание на наше предложение о разработке Глобальной рамочной программы перехода к экономике замкнутого цикла, которое было озвучено в феврале нынешнего года – во время Всемирного правительственного саммита в Дубае. Мы рассчитываем на поддержку ООН в её реализации.

В числе приоритетных задач также финансирование Целей устойчивого развития, что требует конкретных решений. Так, Туркменистан предлагает созвать совещание на уровне министров по финансированию Целей устойчивого развития, и было бы целесообразно привлечь к нему международные финансовые институты, в частности, Всемирный банк и Международный валютный фонд.

Отдельное внимание мы уделяем и взаимодействию по вопросам изменения климата и охраны окружающей среды. В 2016 году наша страна присоединилась к Парижскому соглашению по климату, тем самым в полной мере приступила к выполнению глобальной климатической повестки. Вполне закономерно, что Туркменистан сконцентрирован на конструктивном сотрудничестве по вопросам климата в Центральноазиатском регионе. И конкретным шагом в этом направлении стали меры по созданию Регионального центра по технологиям, связанным с изменением климата. Определённая работа здесь уже проделана, и мы рассчитываем на содействие профильных структур ООН для того, чтобы в скором времени достичь соглашения и приступить к организационным процедурам по созданию Центра в Туркменистане.

В рамках сотрудничества с Организацией Объединённых Наций мы выделяем водную проблематику в Центральной Азии и спасение Аральского моря. Здесь Туркменистан прежде всего руководствуется необходимостью учитывать три фактора, а именно, вопросы в этой области должны рассматриваться и решаться на основе:

– норм международного права;

– соблюдения интересов всех стран региона;

– участия Организации Объединённых Наций и других международных структур.

Что касается спасения Арала, Туркменистаном разработана Концепция Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря, которая официально разослана центральноазиатским государствам. В мае 2023 года Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана приняла инициированную нами Резолюцию «Рассмотрение условий создания Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря», которая, полагаем, послужит платформой для многостороннего сотрудничества и основой для последующих инициатив стран по внутренним водоёмам.

Стратегическим направлением взаимодействия с ООН также выступает транспорт и энергетика. По инициативе Туркменистана принято 8 резолюций по вопросам в области транспорта, ещё 3 резолюции – по энергетическому партнёрству. В 2016 году под эгидой ООН в Ашхабаде прошла первая Глобальная конференция по устойчивому транспорту. Вместе с тем у нас есть важные новые предложения – создание Глобального атласа в области устойчивого развития и Альянса по сотрудничеству в области глобальной энергетической безопасности и устойчивого развития.

В числе ключевых направлений сотрудничества Туркменистана и ООН – реализация Конвенции по правам человека. В данную категорию входит и гуманитарное взаимодействие с ответственными учреждениями и подразделениями ООН в решении вопросов беженцев, апатридов и другие задачи. За последние годы у нас прошло несколько крупных международных форумов по гуманитарной линии, результаты которых послужили базой для принятия кардинальных решений на национальном уровне. Например, в течение последних лет гражданство Туркменистана получили около 30 тысяч беженцев и апатридов. Кроме того, на 2024 год у нас запланировано проведение региональной конференции по ликвидации безгражданства.

Уважаемый господин Генеральный секретарь!

Пользуясь возможностью, хочу отметить Ваш большой личный вклад в решение проблем гражданства. Мы искренне благодарны Вам за это.

Поддержание продовольственной безопасности и улучшение питания также в числе главных задач. В этом плане Туркменистан предлагает созвать Международный продовольственный форум высокого уровня. Надеемся, что наше предложение получит поддержку.

Уважаемый господин Генеральный секретарь!

В завершение хочу подтвердить непреклонную приверженность и готовность Туркменистана к укреплению и наращиванию стратегического диалога с Организацией Объединённых Наций. Мы искренне признательны Вам за поддержку нашей страны. Уверен, что Ваш визит в Туркменистан станет знаменательным событием. ///nCa, 8 июля 2024 г.