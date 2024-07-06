Представители государственных структур и частного сектора в Туркменистане расширили свои знания о Соглашении ВТО об упрощении процедур торговли и роли национальных комитетов по упрощению процедур торговли

2-4 июля в Ашхабаде прошел семинар, посвященный Соглашению ВТО об упрощении процедур торговли и Национальным комитетам по упрощению процедур торговли, организованный для министерств, государственных ведомств и некоммерческих объединений Туркменистана, ответственных за регулирование трансграничной торговли и содействие развитию международных торговых связей, а также для представителей частного сектора. Мероприятие было проведено в рамках проекта «Туркменистан: устойчивость торговли и интеграция», реализуемого Международным Торговым Центром (МТЦ) и финансируемого Европейским Союзом (ЕС).

Основная цель мероприятия заключалась в ознакомлении участников с правилами и требованиями Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли (СУПТ), а также с передовой практикой создания и реализации Национальных комитетов по упрощению процедур торговли (НКУПТ). Помимо изложения информации по вышеуказанным темам, формат сессий также предоставил широкие возможности для неформального общения, позволив участникам задавать вопросы и получать разъяснения по множеству вопросов, связанных с мерами ВТО по регулированию трансграничных торговых потоков. За презентациями последовали интерактивные упражнения и групповые обсуждения, которые предоставили возможность обменяться мнениями и получить более глубокое понимание того, как Соглашение ВТО об упрощении процедур торговли работает на практике, и как в Туркменистане может быть организован Национальный комитет по упрощению процедур торговли.

Г-н Борислав Димитров, менеджер программ Представительства ЕС в Туркменистане, отметил, что «Развитие устойчивых связей является крайне важным для стран Центральной Азии. На основе инициативы Global Gateway ЕС поддерживает интеграцию Туркменистана в глобальную торговлю. Таким образом, ЕС вносит свой вклад в экономическое развитие Туркменистана, создание новых возможностей для его жителей, молодежи и бизнеса, а также укрепление многостороннего сотрудничества. Партнерство с МТЦ в рамках реализации проекта «Устойчивость торговли и интеграция» станет важной вехой на пути к достижению этих целей».

Благодаря семинару участники значительно улучшили свое понимание правил и положений СУПТ, а также мер, которые необходимо предпринять на национальном уровне в процессе вступления в ВТО. Мероприятие предоставило заинтересованным учреждениям Туркменистана уникальную возможность узнать об основных принципах СУПТ ВТО, в том числе касающихся создания и функционирования Национального комитета по упрощению процедур торговли, который является важной платформой для межведомственной координации и консультаций со всеми сторонами процесса, обеспечивая сбалансированное участие как государственного, так и частного сектора. «После семинара проект продолжит взаимодействовать с ключевыми организациями, участвующими в процессе вступления в ВТО и внедрении положений СУПТ, для предоставления технической поддержки и консультативных услуг в реализации приоритетных реформ в области упрощения процедур торговли», — сказала Аделина Харунжен, Советник по упрощению процедур торговли, МТЦ .

О проекте

МТЦ реализует в Туркменистане четырехлетний проект технического содействия «Туркменистан: Устойчивость торговли и интеграция», финансируемый ЕС. Целью проекта является оказание содействия экономическому развитию, а также укрепление торговых отношений между ЕС и Туркменистаном. Это будет достигнуто путем повышения конкурентоспособности в торговле посредством улучшения делового климата. Одной из целей проекта является повышение потенциала учреждений, ответственных за торговые связи, в области реализации реформ по упрощению торговых процедур, в частности СУПТ ВТО, а также содействие созданию Национального комитета по упрощению процедур торговли. ///nCa, 6 июля 2024 г. (в сотрудничестве с Представительством ЕС в Туркменистане)