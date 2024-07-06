Гутерриш открыл новое здание ООН в Ашхабаде

В ходе церемонии, состоявшейся в субботу днем, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов открыли новое офисное здание системы ООН в Туркменистане.

Новое здание, открытое 6 июля 2024 года, является третьим офисным комплексом, предоставленным правительством Туркменистана системе ООН. Новое помещение поможет удовлетворить растущие потребности расширяющегося присутствия ООН в стране.

Официальные лица ООН из делегации Гутерриша, представители миссии ООН, учреждений ООН в Туркменистане, а также представители правительства Туркменистана, местных и зарубежных СМИ приняли участие в церемонии, которая началась с поднятия флагов Туркменистана и ООН.

Гутерриш в своем выступлении отметил, что Туркменистан принял нейтралитет в качестве основополагающей стратегии своей внешней политики.

“Туркменистан сумел гарантировать в ООН, что следующий год будет посвящен миру и доверию”, – сказал он.

Гутерриш подчеркнул, что данная инициатива наряду с другими делает Туркменистан одной из самых влиятельных стран Центральной Азии в деятельности ООН.

«Мы очень гордимся нашим присутствием в Туркменистане и поддерживаем политику Туркменистана по защите своего народа», – сказал Генеральный секретарь ООН.

Он поблагодарил Туркменистан за предоставление всех необходимых условий для бесперебойной и эффективной работы ООН в Туркменистане.

“Мы работаем рука об руку, чтобы эта страна оставалась символом мира, символом развития и символом прочного сотрудничества между ООН и Туркменистаном”, – продолжил Антонио Гутерриш.

«Это сотрудничество, в котором признается ведущая роль Туркменистана во многих аспектах для лучшего будущего человечества», – добавил он.

«Нам известно, что Туркменистан сталкивается с проблемами во многих областях, таких как изменение климата. Наш скромный опыт поможет Туркменистану преодолеть препятствия и трудности на пути к развитию», – подчеркнул Гутерриш.

«Мы здесь для того, чтобы служить, и мы гордимся тем, что нам предоставлена такая возможность», – заключил он.

Вице-премьер Мередов в своем выступлении поздравил Генерального секретаря ООН и всю команду от имени руководства и правительства Туркменистана.

Он сообщил, что сегодня состоялись активные и продуктивные переговоры между президентом Туркменистана и Генеральным секретарем ООН, в ходе которых были определены основные направления плодотворного сотрудничества между страной и ООН.

«Мы продолжим оказывать всестороннюю поддержку работе ООН в Туркменистане», – заверил глава МИД Туркменистана.

Мередов отметил, что ООН является стратегическим партнером Туркменистана. «Мы продолжаем разрабатывать новые стратегии и инициативы и при этом обращаемся за помощью к ООН на национальном и региональном уровнях», – сказал он.

Министр также упомянул успешную деятельность нескольких агентств и организаций системы ООН в Туркменистане.

В Туркменистане вскоре начнут свою деятельность несколько новых структур ООН, и некоторые из них расположатся в новом здании. /// nCa, 6 июля 2024 г.