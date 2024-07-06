Ephesus Experıence Museum был признан одним из лучших музеев мира

Ephesus Experience Museum из Турции, расположенный в Эфесе, внесенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, был удостоен престижного титула «Лучший музей» на церемонии вручения наград Mondo-Dr Awards, организованной в честь престижных проектов в сфере выставок и гостеприимства по всему миру. Это одна из самых престижных мировых наград в области технологий, дизайна и выставок.

Ephesus Experience Museum, расположенный в районе Сельчук Измира и созданный и управляемый DEM Museology при Министерстве культуры и туризма Турции, сделал свое имя известным всему миру, оставив позади своих конкурентов в номинации «Лучший музей».

Ephesus Experience Museum является одним из первых музеев в мире, сочетающим «опыт музеологии» с историческим повествованием. Этот музей создан большой командой архитекторов, кураторов, дизайнеров, художников, технологических экспертов, историков и археологов из ведущих компаний и академических учреждений Турции и всего мира.

Он предлагает посетителям захватывающий опыт повседневной жизни, архитектуры и искусства древнего Эфеса с помощью передовых «погружающих» технологий. Эти технологии создают богатый, инклюзивный аудиовизуальный опыт, оживляющий исторические повествования. В нем посетители могут познакомиться с историей древнего города Эфеса в цифровой среде, совершив уникальное путешествие в виртуальный мир античности.

Один из крупнейших портовых городов своего времени, процветавший в эллинистический и римский период, Эфес был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2015 году.

Премия Mondo-Dr Awards, организованная британским издательством Mondiale Publishing, уже семь лет присуждается выдающимся проектам в выставочном и гостиничном секторах. Церемония в этом году состоялась 12 июня в Лас-Вегасе и была посвящена дизайну, впечатлениям посетителей и техническим аспектам площадок.

В финале, конкурируя с Центром для VIP-посетителей Aramco в Эр-Рияде, India in Fashion в Индии и музеями Дом Инвалидов в Париже, Ephesus Experience Museum оставил своих конкурентов позади и заняв первое место в категории «Музеи» на Mondo-Dr 2024 Awards.

/// nCa, 6 июля 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)