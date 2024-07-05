ПРООН запускает онлайн-курс по всестороннему учету гендерной проблематики для государственных служащих Туркменистана

Ашхабад, 4 июля 2024 г. – Программа развития ООН (ПРООН) в Туркменистане запускает Специализированный онлайн-курс по всестороннему учету гендерной проблематики для государственных служащих Туркменистана (ВУГПГС).

Курс, предназначенный для государственных служащих, специалистов, студентов и всех заинтересованных лиц в гендерном равенстве и правах человека, затронет такие важные темы, как базовые гендерные определения, международные стандарты, всесторонний учет гендерной проблематики в государственной политике, инструменты гендерного анализа, местные гендерные стереотипы, стратегии достижения гендерного равенства, национальные рамочные документы, предотвращение гендерного насилия и вовлечение мужчин в усилия по продвижению гендерного равенства.

Курс ВУГПГС разработан таким образом, чтобы быть удобным, интерактивным и доступным. Он предлагается на трех языках (английском, русском и туркменском) для охвата более широкой аудитории. Он включает в себя разнообразный контент, такой как тексты, викторины, презентации и другое, что позволяет государственным служащим получить необходимые знания и навыки для продвижения гендерного равенства в своей работе. Участники, успешно завершившие курс и сдавшие тест, получат электронный сертификат.

«Внедрение гендерных аспектов в работу государственных служащих имеет решающее значение для содействия равенству, повышению эффективности политики и обеспечения устойчивого развития», – отметил г-н Томица Паович, И.о. Постоянного представителя ПРООН в Туркменистане. «Мы уверены, что эта важная инициатива, поддержанная партнером ПРООН – Правительством Канады, укрепит потенциал страны в области гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, соответствуя Национальным планам действий по правам человека и гендерному равенству в Туркменистане (2021-2025 годы)».

Ожидается, что курс обеспечит государственных служащих всесторонним пониманием концепций гендерного равенства и международных стандартов, повысит их способность интегрировать гендерные аспекты в государственную политику и позволит им активно продвигать гендерно-ответственное управление в Туркменистане.

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///nCa, 5 июля 2024 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)