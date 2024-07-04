В Астане состоялась торжественная церемония открытия памятника великому туркменскому мыслителю Махтумкули Фраги

4 июля 2024 года в столице Республики Казахстан Астане состоялась торжественная церемония открытия памятника великому поэту-мыслителю Махтумкули Фраги. На церемонии приняли участие Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, находящийся с рабочим визитом в Республике Казахстан, Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев, аким города Астана Женис Касымбек и другие официальные лица.

В своей речи Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что установление памятника Махтумкули Фраги в столице Республики Казахстан в ознаменование 300-летия поэта-мыслителя в году «Кладезь разума Махтумкули Фраги», свидетельствует о вечности и нерушимости нашей дружбы. Продолжая свое выступление Национальный Лидер туркменского народа констатировал, что культура, музыка, поэзия и творчество в целом играют большую роль в поддержании тесных и сплоченных связей во все времена.

Выступая на церемонии открытия памятника Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев отметил, что наследие Махтумкули Фраги является достоянием всего человечества. Именно поэтому текущий год объявлен ТЮРКСКОЙ годом его имени, а 300-летний юбилей поэта включен в перечень знаменательных дат ЮНЕСКО. Но для казахстанцев его творчество наполнено особым значением и согрето братским теплом. По словам Маулена Ашимбаева, поэтическое наследие гениального сына туркменского народа воспринимается в Казахстане как неотъемлемая часть общей для нас сокровищницы тюркской культуры, так же, как стихи и философская проза великого Абая.

Памятник туркменскому поэту установлен в одном из бурно развивающихся и значимых мест казахстанской столицы. Торжество, состоявшееся в год празднования на международном уровне 300-летнего юбилея гениального мастера слова, наглядно свидетельствует о глубоких культурных и духовных связях двух братских народов, о нерушимости дружественных отношений между Туркменистаном и Казахстаном. ///nCa, 4 июля 2024 г. (в сотрудничестве с МИД Туркменистана)