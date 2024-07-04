ОБНОВЛЕНО: Аркадаг Бердымухамедов прибыл в Астану для участия в саммите ШОС

Сегодня, 4 июля, Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отбыл с рабочим визитом в Республику Казахстан в целях участие в Саммите Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС), сообщает TDH.

В Международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева города Астана, где на флагштоках были подняты Государственные флаги стран-участниц Саммита ШОС, и выстроен Почётный караул, Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова встретил Премьер-Министр Казахстана Олжас Бектенов.

Гурбангулы Бердымухамедов примет участие во встрече в формате «ШОС плюс», которая будет проведена впервые и состоится под лозунгом «Укрепление многостороннего диалога – стремление к устойчивому миру и развитию». В заседании примут участие главы государств-наблюдателей, почетные гости и представители международных организаций.

Дипломатические отношения между Казахстаном и Туркменистаном развиваются в духе дружбы и стратегического партнерства. Имеются совместные взаимовыгодные проекты в транзитно-транспортной сфере, намечены шаги по развитию сотрудничества в газовой отрасли.

По итогам прошлого года объем взаимной торговли между Казахстаном и Туркменистаном составил $563 млн, увеличившись на 28% по сравнению с 2022 г. Положительная тенденция сохранилась и в текущем году: за 4 месяца взаимная торговля выросла, достигнув $167,8 млн.///nCa, 4 июля 2024 г.