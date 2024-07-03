Эта уникальная бумага изготовлена из коры шелковицы и является предметом коллекционирования

nCa Report

Бумага сама по себе является произведением искусства и сохраняет свою первоначальную форму и цвет более 500 лет. Она производится из коры шелковицы.

Процесс производства бумаги из коры шелковицы трудоемкий – требуется около месяца напряженной работы с четкими этапами, чтобы получить партию изысканной, роскошной бумаги.

Гайрат Маткаримов из Дашогузской области Туркменистана производит эту бумагу. Он называет ее шелковой бумагой. Этот вид бумаги также называется “Бумага кодзо”, “Васи”, “Ханджи” или “Рисовая бумага”. Существуют разные названия из-за различий в процессе производства, а также из-за текстуры и внешнего вида конечного продукта.

Нам не известен изобретатель технологии изготовления этой бумаги. История говорит нам только о том, что столетия назад люди в Китае или Центральной Азии начали производить бумагу из коры шелковицы и использовать ее для рукописей и произведений искусства.

Если подумать, древние манускрипты сами по себе тоже являются произведениями искусства.

Мы знаем, что со временем их популярность распространилась по всей Восточной Азии, включая Японию и Корею, где они стали неотъемлемой частью художественных традиций.

Как правило, кору тутового дерева собирают вручную, а затем варят для ее размягчения. После размягчения кору тщательно моют, очищают и измельчают в кашицу. Полученную массу затем наносят на сито и сушат на воздухе при изготовлении бумаги ручной работы или перерабатывают на бумажной фабрике в бумагу машинного производства. В результате получается нежная бумага с уникальной и легко узнаваемой текстурой.

Бумага из шелковицы обладает рядом характеристик, которые делают ее очень востребованной:

Текстура: уникальная текстурированная поверхность придает произведениям глубину и характер, что делает эту бумагу предпочтительным выбором для различных художественных проектов. Сочетая традиционные и инновационные технологии, можно создавать множество красивых текстур, идеально подходящих для вашего проекта.

Прочность и долговечность: Несмотря на свой изысканный внешний вид, бумага mulberry удивительно прочна и долговечна благодаря длинным волокнистым нитям, что делает ее идеальной для широкого спектра художественных и практических применений.

Универсальность – еще одна особенность бумаги из шелковицы. Ее можно использовать в различных видах декоративно-прикладного искусства, таких как:

Рисование: Вы можете использовать ее для различных видов живописи, таких как акварель, тушь, акрил и многое другое.

Каллиграфия: Вы можете использовать бумагу из шелковицы различных текстур и сортов для каллиграфии и создания иллюстрированных текстов.

Домашний декор: отличительная текстура и внешний вид бумаги из шелковицы делают ее отличным выбором для украшения домашнего интерьера. Кроме того, она прекрасно подходит как для оформления окон, так и для абажура лампы.

Бумага из коры шелковицы – это неподвластный времени материал, который сочетает в себе богатство традиций с бесконечными творческими возможностями. Независимо от того, являетесь ли вы художником, ремесленником или просто ценителем красоты бумаги ручной работы, бумага из коры тутовника – это сокровище, которое стоит изучить. Культурное значение, долговечность и универсальность делают этот материал ценным дополнением к любому творческому проекту или коллекции.

Махтумкули Фраги (1724-1807), национальный поэт Туркменистана, использовал этот вид бумаги для написания некоторых своих стихов.

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Гайрат Маткаримов является владельцем мастерской “Gurgench Kagyz Ussasy”, специализирующейся на производстве бумаги из коры шелковицы и сопутствующих материалов, таких как чернила и краски, а также перьев (инструмент для письма, изготовленный из перьев).

Тел: +993-64-162045. Instagram: @Matkarimov3846

У мастерской имеется готовая продукция для продажи, а также они могут изготовить бумагу и другие изделия по запросу. Вся их продукция является предметом коллекционирования.

/// nCa, 2 июля 2024 г.