Посол КНР в Туркменистане: Взгляд на Китай сквозь золотые высказывания – 33-й выпуск

1.Провозглашенное 70 лет назад, пять принципов мирного сосуществования демонстрируют огромную жизнеспособность. Пять принципов стали основополагающими нормами международных отношений и базовыми принципами международного права. Открытыми, инклюзивными и универсальными. Они внесли неизгладимый исторический вклад в дело прогресса человечества.

2.После окончания Второй мировой войны, придерживаясь самостоятельной и независимой политики, Китай стремился и стремится к мирному сосуществованию со всеми странами мира и улучшению внешней конъюнктуры, прежде всего отношений с сопредельными странами. В этом контексте высшие руководители Китая впервые целостно выдвинули пять принципов мирного сосуществования в полном объеме, включая взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности, ненападение, невмешательство во внутренние дела друг друга, равенство и взаимная выгода и мирное сосуществование. Их закрепление в важных международных документах говорит о том, что принципы широко признаются во всем мире и соблюдаются как критерий международных отношений.

3.Пять принципов мирного сосуществования служат эталоном международных отношений и международной законности, являются верным руководством для установления и развития отношений между государствами с разными социальными строями, объединяют усилия развивающихся стран для укрепления сотрудничества и солидарности, вносят исторический вклад в реформирование и совершенствование международного порядка.

4.70 лет спустя в ответ на актуальную задачу «какой мир надо построить и как это сделать», Китай предлагает формировать сообщество единой судьбы человечества. Построение сообщества единой судьбы человечества переходит от китайской инициативы к международному консенсусу, от прекрасного видения к практическим действиям, подталкивает человечество к мирному, безопасному, процветающему и прогрессивному будущему. Концепция сообщества единой судьбы человечества является логичным продолжением пяти принципов мирного сосуществования. Оба они зиждутся на лучших достижениях традиционной китайской культуры, призывающих к добрососедству, доверию и дружбе между людьми, гармонии между государствами. Оба они демонстрируют стойкость и твердую волю китайской дипломатии – уверенность в себе, самостоятельность, отстаивание справедливости, сострадание и доброта. Оба они отражают готовность членов Компартии внести новый вклад в человечество, показывают нашу твердую решимость неуклонно идти по пути мирного развития. Концепция сообщества единой судьбы человечества продолжает, развивает и обогащает пять принципов мирного сосуществования с учетом новых реалий.

5.Данная концепция основывается на объективной реальности, когда судьбы разных государств неразрывно переплетены, подает новый пример равенства и сосуществования; отвечает тенденции к миру, развитию, сотрудничеству и взаимной выгоде, открывает новые горизонты для мира и прогресса; ориентируется на глобальные тренды многополярности и экономической глобализации, обогащает новую практику в области развития и безопасности.

6.Перед историческим выбором: мир или война, процветание или рецессия, единство или конфронтация, нам как никогда необходимо проявить дух пяти принципов мирного сосуществования и приложить неустанные усилия для реализации благородной цели – построения сообщества единой судьбы человечества.

7.Мы должны придерживаться принципа суверенного равенства. Равноправная и упорядоченная многополярность мира предполагает то, что все страны могут найти свое место в многополярной системе и играть достойную роль в рамках международного права, тем самым гарантировать устойчивость и конструктивность многополярного процесса.

8.Мы должны укреплять основу взаимного уважения. Следует уважать ключевые интересы и важные озабоченности друг друга, уважать самостоятельно выбранный путь развития и политический режим. Важно вместе строго соблюдать «золотое правило» – невмешательство во внутренние дела других государств, выступать против навязывания своей воли другим странам, противодействовать блоковой конфронтации и созданию «клубов избранных», а также попыткам вынуждать другие страны выбирать чью-либо сторону.

9.Мы должны двигаться вперед к мирному и безопасному будущему. Нести ответственность за мир и развиваться мирным путем – это общие обязательства всех членов мирового сообщества, все страны должны прилагать усилия к миру, вместе его отстаивать и жить в мире. Китайская Инициатива по глобальной безопасности призвана воплотить в жизнь концепции общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, содействовать укреплению мира и безопасности путем расширения сотрудничества, чтобы формировать более сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру безопасности.

10.Мы должны создавать синергию во имя всеобщего процветания. Призывая к продвижению общедоступной и инклюзивной экономической глобализации, высококачественного сотрудничества в рамках инициативы «Одного пояса и одного пути», к реализации Инициативы по глобальному развитию, чтобы результаты развития стали всеобщим благом для народов всех стран мира.

11.Мы должны придерживаться принципов равноправия и справедливости. Концепция глобального управления, основанная на принципах «совместные консультации, совместный вклад и общие выгоды», и подлинный мультилатерализм подразумевают совместную разработку и соблюдение всеми без исключения странами международных правил. Мировые дела должны обсуждаться и решаться всеми вместе через диалог.

12.Мы должны показать широкую душу, быть открытыми и толерантными. Китай выдвинул Глобальную инициативу цивилизаций с целью содействовать сближению народов разных стран и межцивилизационному заимствованию. Успех одной страны отнюдь не означает поражение другой, тем более что мир достаточно велик, чтобы удовлетворить нужды любых стран в развитии. Цивилизации, которые отличаются друг от друга, вполне могут добиваться совместного развития и процветания путем равноправного взаимного дополнения и обогащения.

13.70-летней историей оправдана правдивость выбора в пользу солидарности, сотрудничества, диалога и взаимопонимания для совместного противостояния вызовам и открытия общего будущего. Набирающие силу сегодня страны Глобального Юга играют весомую роль в продвижении прогресса человечества. Глобальный Юг должен вести себя еще более открыто и инклюзивно, стоять в авангарде усилий по созданию сообщества единой судьбы человечества.

14.Важно быть стабилизирующим фактором поддержания мира, содействовать решению разногласий и споров мирными средствами, в конструктивном ключе участвовать в политическом урегулировании актуальных международных и региональных проблем. Важно быть стержневой силой продвижения открытости и развития, содействовать возвращению вопросов развития в центр международной повестки дня, восстановлению глобального партнерства в целях развития, углублению сотрудничества Юг-Юг и диалога Север–Юг. Важно быть конструктивным участником в глобальном развитии, активно присоединяться к реформированию и развитию системы глобального управления, расширять общность интересов, способствовать формированию более сбалансированной и эффективной архитектуры глобального управления. Важно быть драйвером межцивилизационных контактов, активизировать диалог по линии разных стран и цивилизаций, наращивать обмен опытом в государственном управлении, и углублять связи в сфере образования, науки и техники, культуры, а также по межрегиональной, общественной и молодежной повестке.

15.Пять принципов мирного сосуществования давно зафиксированы в Конституции Китая и служат краеугольным камнем независимой, самостоятельной и мирной внешней политики нашей страны. В настоящее время Китай всесторонне продвигает строительство могущественной страны и великое возрождение китайской нации по пути китайской модернизации. В новом походе Китай будет и дальше развивать пять принципов мирного сосуществования, вместе со всеми партнерами формировать сообщество единой судьбы человечества, вносить новый вклад в поддержание мира во всем мире и содействие всеобщему развитию.

16.Решимость Китая по пути мирного развития не изменится. По вопросам мира и безопасности у Китай наилучший послужной список. Для урегулирования «горячих точек» мы активно работаем над решением с китайской спецификой, играя конструктивную роль. Растущая мощь Китая – растущая сила мира на нашей планете.

17.Решимость Китая по укреплению дружбы и сотрудничества со странами мира не изменится. Мы активно расширяем равноправное, открытое и кооперационное глобальное партнерство, стремимся к наращиванию точек соприкосновения со всеми странами мира, продвигаем координацию и взаимодействие между крупными государствами, непрерывно углубляем дружбу, взаимодоверие и интеграцию интересов с нашими соседями, отстаиваем общие интересы развивающегося мира, принимаем активное участие в реформировании и совершенствовании системы глобального управления.

18.Решимость Китая по содействию общему развитию всего мира не изменится. Высококачественное развитие китайской экономики придает мощный толчок росту глобального хозяйства. Открытые двери Китая не закроются, они будут распахиваться только шире. У нас на подходе новые важные шаги по дальнейшему всестороннему углублению реформы и последовательному расширению институциональной открытости, чтобы обеспечить иностранные компании более благоприятным, рыночным и правовым деловым климатом международного стандарта. Искусственное создание барьеров и насильственный разрыв производственно-сбытовых цепочек идут вразрез с велением нашего времени, лишь вредят общим интересам всего международного сообщества. ///nCa, 1 июля 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Китая в Туркменистане)