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Туркменские железные дороги ускоряют сроки грузоперевозок на международном транзите

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Открытое акционерное общество «Демирёллары» (пассажиро- и грузоперевозчик туркменской сети железных дорог) проводит ряд мероприятий в железнодорожной отрасли Туркменистана по развитию транзитных, импортных и экспортных грузоперевозок, а также по ускорению сроков доставки транзитных вагонов по территории Туркменистана.

В настоящее время в транспортно-логистической сфере страны придается большое значение развитию сотрудничества с соседними странами, отмечают в «Демирёллары».

В феврале 2024 года «Демирёллары» ускорили время доставки транзитных вагонов по следующим маршрутам.

Маршрут: Сарахс – Фарап

 Грузовой поезд из Сарахса до пограничного перехода Фарап прошёл за 35 часов (обычное время в пути по графику – 48 часов).

Маршрут: Фарап – Сарахс

Грузовой поезд из Фараба до пограничного перехода Сарахс прошёл за 17 часов 38 минут (обычное время в пути по графику – 48 часов).

Маршрут: Фарап – Туркменбаши

Грузовой поезд из Фарапа до Международного Туркменбашинского порта прошёл за 50 часов 30 минут (обычное время в пути по графику – 72 часа).

Маршрут: Серхетяка – Серхетабат

Грузовой поезд из Серхетяка до пограничного перехода Серхетабат прошёл за 60 часов 30 минут (обычное время в пути по графику – 96 часов).

Маршрут: Этрек – Серхетяка

Грузовой поезд из Этрека до пограничного перехода Серхетабат прошёл за 17 часов 45 минут (обычное время в пути по графику – 72 часа).

Сокращение транзитного времени демонстрируют приверженность «Демирёллары» повышению эффективности и привлекательности Туркменистана в качестве транзитного коридора для международных грузов.///nCa, 28 февраля 2024 г.

 

 

 

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