Туркменистан планирует закупить запчасти для сухогруза морского торгового флота у китайской компании

26 февраля 2024 года состоялась встреча между представителями судостроительного и судоремонтного завода «Балкан» и директором и менеджером по коммерческим вопросам компании «Weichai Holding Co. Ltd» в Казахстане, сообщает Агентство морского и речного транспорта Туркменистана «Türkmendeňizderýaýollary».

В ходе встречи стороны обсудили вопросы закупки необходимого оборудования и запасных частей для сухогруза «С.Ниязов» национального Торгового Флота Туркменистана.

В частности, сторонам были предоставлены технические характеристики и чертежи главного двигателя и дизель-генераторов, необходимых для сухогруза «С.Ниязов».

Представители завода также подчеркнули, что закупаемое для данного сухогруза оборудование должно быть сертифицировано в соответствии с требованиями международных классификационных обществ.

В завершение встречи было отмечено, что компания рассмотрит предложения судостроительного и судоремонтного завода «Балкан».

Сухогруз «Saparmyrat Niyazov» водоизмещением (с грузом) 5025 тонн был построен в 1992 году в Словакии.

Основанная в 1946 году компания «Weichai Holding Co. Ltd» является государственной холдинговой группой, которая проектирует и производит комплектующие и запасные части для автомобилей, строительной и сельскохозяйственной техники, морских судов (в первую очередь дизельные двигатели и коробки передач), а также различные виды транспортных средств. ///nCa, 28 февраля 2024 г.