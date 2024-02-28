Туркменистан и Афганистан обсудили сотрудничество в транспортной сфере

27 февраля 2024 года афганская делегация во главе с и.о.министра иностранных дел Амир Ханом Муттаки в рамках рабочего визита в Туркменистан встретилась с Генеральным Директором Агентства транспорта и коммуникаций при кабинете министров Туркменистана Мамметханом Чакыевым, сообщает МИД Афганистана.

Встреча позволила обсудить вопросы, связанные с увеличением экспортно-импортных грузопотоков между Афганистаном и Туркменистаном, а также проектов по увеличению пропускной способности железной дороги в сухом порту Тургунди.

Также были обсуждены вопросы оказания содействия афганским торговцам в порту Туркменбаши.

Муттаки отметил, что порт Тургунди занимает стратегическое положение между Афганистаном и Туркменистаном, поскольку обе страны связаны через этот пункт автомобильным и железнодорожным сообщением.

Он заявил, что Афганистан готов увеличить пропускную способность порта Тургунди при участии туркменских инвестиций с целью расширения торговли и транзита между двумя странами.

В свою очередь, Чакыев сообщил, что в ближайшее время между железнодорожными властями двух стран будет подписано соглашение, после чего туркменская сторона приступит к работе по увеличению пропускной способности железнодорожной станции в порту Тургунди.

Он также выразил благодарность афганской стороне за выделение необходимого земельного участка в Тургунди. При этом обозначена готовность туркменской стороны к инвестированию в данный проект.

В повестку дня встречи вошли вопросы, касающиеся активизации Лазуритового транспортно-транзитного коридора (прим.- транзитный проект между Турцией, Грузией, Азербайджаном, Туркменистаном и Афганистаном).

Муттаки призвал обе страны к активной работе над маршрутом в сотрудничестве с другими странами-партнерами, чтобы «достичь стратегической цели путем возрождения маршрута Ляпис-лазули».

С установлением общих условий безопасности в Афганистане, Исламский Афганский Эмират как ответственное правительство стремится возродить коридор Ляпис-лазули для обеспечения связуемости региона, это ключевой элемент нашей экономической внешней политики», – подчеркнул и.о. главы МИД Афганистана.

По словам Чакыева, маршрут Ляпис-лазули является очень важным вопросом. Он также выразил мнение о необходимости провести встречу пяти стран участниц маршрута Лазуритового коридора, в том числе с участием Афганистана.

Помимо того, Чакыев обратил внимание на возможность продолжения кадровой подготовки афганских железнодорожников и специалистов-транспортников.

Руководитель Агентства транспорта и коммуникаций сообщил, что посетит порт Туркменбаши на следующей неделе в рамках визита в Туркменистан министра промышленности и торговли Афганистана в сопровождении афганских бизнесменов. ///nCa, 28 февраля 2024 г.