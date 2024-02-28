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Руководство газовой отрасли Туркменистана и эмиратская компания ADNOC обсуждают пути сотрудничества

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Исполнительный Директор Низкоуглеродных Решений и Международного Роста национальной Нефтяной компании Абу-Даби ADNOC Мусаббех Аль Кааби прибыл в Ашхабад во главе делегации компании, сообщает Посольство ОАЭ в Туркменистане.

Делегацию сопровождает Посол ОАЭ в Туркменистане Ахмед Аль Хамели.

Представители ADNOС провели встречи с высокопоставленными должностными лицами Государственного Концерна «Туркменгаз» для обсуждения вопросов развития отношений и путей сотрудничества между двумя странами в газовой сфере.⠀

С туркменской стороны во встрече принимали участие Государственный министр Туркменистана – Председатель Государственного Концерна «Туркменгаз» Максат Бабаев, заместитель председателя «Туркменгаз» Мырат Арчаев, председатель совета директоров “TAPI Pipeline Company Ltd” Мухамметмурат Аманов и другие должностные лица.

Напомним, что в январе Государственный концерн «Türkmengaz» и Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) подписали Меморандум о взаимопонимании. Меморандум нацелен на привлечение определённых стратегических партнёров: для освоения III этапа месторождения «Галкыныш» и для их возможного участия в реализации энергетических проектов, касающихся строительства газопроводной инфраструктуры, предназначенной для поставок природного газа в страны региона и другие государства. ///nCa, 28 февраля 2024 г.

 

 

 

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