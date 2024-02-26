Туркменистан делает шаг к устойчивому развитию с запуском платформы партнерства ООН и частного сектора

23 февраля 2024 года была официально запущена платформа партнерства ООН и частного сектора, что стало важной вехой на пути Туркменистана к устойчивому развитию. Запуск платформы ознаменовал совместные усилия Организации Объединенных Наций, частного бизнеса и ключевых заинтересованных сторон по определению приоритетов национальных целей развития, повестки дня на период до 2030 года и ЦУР.

В мероприятии приняли участие ключевые заинтересованные стороны, в том числе представители агентств ООН в Туркменистане, Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, послы и сотрудники посольств в стране, руководители и представители международных организаций в Туркменистане, а также представители частного сектора страны.

Создание платформы обеспечивает важнейший форум для конструктивного диалога и сотрудничества по проблемам устойчивого развития. Содействуя обсуждению ключевых тем, платформа нацелена на стимулирование внедрения инновационных решений, способствующих значительному прогрессу в Туркменистане.

“Создание платформы партнерства ООН и частного сектора отражает приверженность частного бизнеса страны инклюзивному и устойчивому развитию”, – сказал г-н Дмитрий Шлапаченко, Постоянный Координатор ООН в Туркменистане. – «Благодаря сотрудничеству и партнерству мы можем преодолевать трудности и работать на благо светлого будущего для всех».

Центральной темой стартового мероприятия стала важность участия частного сектора в реализации Повестки дня на период до 2030 года и ЦУР. Несколько спикеров поддержали идею о том, что, используя инновации, ресурсы и опыт частного бизнеса, Туркменистан может ускорить прогресс на пути к своему устойчивому развитию.

Платформа будет играть жизненно важную роль в формировании повестки дня страны в области развития и достижении ощутимых результатов. Регулярные встречи и обсуждения обеспечат вовлеченность и информированность заинтересованных сторон, способствуя формированию культуры сотрудничества и обмена информацией. /// ООН Туркменистан, 24 февраля 2024 г.