Традиционный турецкий завтрак: «Золотая трапеза дня»

Кухня Турции считается одной из самых знаменитых в мире, но особенно страна славится своей культурой завтрака. Традиционный турецкий завтрак, который часто называют «золотой трапезой», дарит поистине незабываемые впечатления, ведь завтрак в Турции – это не просто прием пищи в начале дня, а захватывающее приключение.

Основы турецкой культуры завтрака

Традиционный турецкий завтрак включает в себя набор сыров, среди которых могут быть тулум и кашар, а также белый сыр, чекелек (творог) и сыр михалич. Помимо свежих огурцов, помидоров, болгарского перца и зелени, на столе могут быть зеленые и черные оливки из Мраморного, Эгейского и Северо-Эгейского регионов страны, а также мед, домашнее варенье и каймак (топленые сливки). Кроме того, подаются свежеиспеченный хрустящий хлеб и калачи симиты в сопровождении горячего турецкого чая в стаканах-тюльпанах. Еще один неотъемлемый элемент турецкого завтрака – яйцо, сваренное вкрутую или в виде менемена, ароматного блюда с добавлением помидоров и болгарского перца. Такой пир можно дополнить кофе по-турецки, который способствует пищеварению.

Местные турецкие завтраки: Эгейский, Черноморский, Ванский и Газиантепский

Типичный эгейский завтрак, который подают на «турецком берегу счастья», отличается здоровыми и легкими блюдами, с большим количеством свежих овощей, зелени и вкусных оливок. Свежий хлеб обмакивают в оливковое масло экстра-класса, часто местного производства, или едят с сыром Бергама тулум. Домашнее варенье готовят из местных продуктов: роз, абрикосов, инжира, клубники, черной шелковицы, айвы, цитрусовых, гранатов или даже баклажанов, а также с зеленью, грецкими орехами или мандариновой кожурой; свежий творог и обжаренная зелень или выпечка с травами также являются непременными атрибутами утреннего эгейского стола.

В Черноморском регионе завтрак изобилует такими региональными блюдами, как туршу тавалы, кукурузный хлеб, кайгана и Лаз береги (виды запеканки), которые задают отличное начало дня. Однако, когда речь заходит о черноморском завтраке, первое, что приходит на ум, – это, несомненно, куймак, также известный как мухлама или мыхлама. Это потрясающее трабзонское блюдо, похожее на пудинг, готовится из муки, кукурузу для которой выращивают здесь же, и обжаривается с маслом и особым сыром. Местное сливочное масло также намазывают на свежий хлеб вакфыкебир и получившийся бутерброд поливают анзерским медом. Естественно, подается и жемчужина турецких завтраков – турецкий чай со знаменитых чайных плантаций региона.

Газиантеп, включенный в Сеть творческих городов ЮНЕСКО в области гастрономии, также привлекает внимание своими примечательными традициями завтрака. Газиантепский завтрак включает в себя традиционные турецкие продукты, а также местные блюда, такие как суп бейран, нутовые рулеты, картлак кебаб, печень, сахан кремасы, мухаммара, яичный пияз и катмер – идеальное начало энергичного дня!

Ван, жемчужина Востока, занимает уникальное место в турецкой культуре завтраков. Ванский завтрак, считающийся самым обильным в Турции, – это торжественное мероприятие, в котором центральное место занимают сыр с травами с защищенным географическим указанием и традиционный ванский черек (особая выпечка), а также муртуга –блюдо из яиц, муки и сливочного масла – и кавут, (халва по древнему рецепту). Хотя вариации ванского завтрака можно встретить по всей стране, попробовать его там, где он зародился, особенно приятно. ///nCa, 24 февраля 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)