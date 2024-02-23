Транспортная Связуемость с Центральной Азией

Антон Усов

На втором экономическом форуме Европейского союза (ЕС)-Центральной Азии в конце мая 2023 года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) представил исследование по устойчивым транспортным связям между Центральной Азией и Европой. Финансируемое Европейской комиссией исследование выявило конкретные потребности стран и меры по снижению транспортных расходов, повышению операционной эффективности и расширению участия частного сектора. Среди этих мер – цифровизация транспортных документов, укрепление государственно-частного партнерства (ГЧП), облегчение торговли, содействие либерализации рынка и совершенствование механизмов установления тарифов.

В исследовании утверждается, что Транскаспийский коридор, который объединит страны Центральной Азии, может стать лучшим маршрутом транспортировки грузов в дополнение к Евразийскому Северному коридору, проходящему через Россию, который пострадал от геополитических узких мест. В исследовании также отмечается, что региональная торговля в Центральной Азии значительно выиграет от модернизации и расширения этого транспортного коридора.

По последним оценкам, объем грузов, перемещаемых по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ), может к 2040 году значительно увеличиться по сравнению с нынешним объемом почти в 20 000 единиц 20-футового эквивалента (TEU). При неуклонном росте грузоперевозок по этому маршруту существующая инфраструктура Каспийского моря может стать узким местом. В исследовании подчеркивалась необходимость восстановления и модернизации железнодорожных и автомобильных сетей, расширения подвижного состава, улучшения пунктов пересечения границ, а также строительства мультимодальных логистических центров и вспомогательных сетевых соединений по всей Центральной Азии.

В январе 2024 года на форуме инвесторов по транспортному соединению ЕС-Центральная Азия в Брюсселе ЕБРР выразил готовность инвестировать около 1,5 млрд евро в инфраструктуру Транскаспийского коридора и связанные с ним транспортные решения в течение следующих 2-3 лет. Кроме того, на Брюссельском форуме инвесторов Министерство транспорта Республики Казахстан и ЕБРР договорились о сотрудничестве по стратегическим инициативам в области автомобильной, железнодорожной, портовой и логистической инфраструктуры для развития ТМТМ. Согласно меморандуму о взаимопонимании, подписанному ЕБРР и Казахстаном, стороны будут работать над содействием увеличению грузопотока между Центральной Азией и Европой через Казахстан путем осуществления необходимых реформ и обеспечения финансирования, необходимого для устойчивой мультимодальной транспортной инфраструктуры.

Некоторые из приоритетных проектов будут включать модернизацию оборудования для обработки контейнеров и развитие контейнерного терминала в порту Актау, двойное отслеживание и электрификацию национальной железнодорожной сети, а также развитие и реконструкцию ключевых автомобильных дорог.

Строительство новой или модернизация существующей инфраструктуры, чтобы справиться с увеличением грузопотока, будет непростой задачей, учитывая огромные размеры Казахстана (с площадью 2 700 000 км2 Казахстан является девятой по величине страной в мире), но влияние инвестиций будет существенным для всех стран Центральной Азии и за ее пределами. Чтобы способствовать внутрирегиональной связности, основной маршрут Восток-Запад нового коридора будет связан с транспортными сетями Кыргызской Республики, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Центральноазиатские государства будут модернизировать соединительные автомобильные и железные дороги Север-Юг, модернизировать пограничные переходы и устранять ненужные барьеры для торговли и перевозок внутри региона.

ЕБРР уже много лет работает с ключевыми компаниями государственного и частного секторов региона, такими как Казахстанские железные дороги (КТЖ), над повышением эффективности их деятельности и оптимизацией структуры перевозок. В прошлом году ЕБРР подписал ряд проектов в Казахстане, которые способствуют плавности грузопотоков по всей стране и вдоль ТМТМ. Только в прошлом году ЕБРР поддержал расширение нескольких частных операторов подвижного состава и логистических центров по всему Казахстану. Средства банка будут направлены на повышение эффективности работы этих динамичных и быстро развивающихся частных компаний и будут способствовать большей надежности поставок и распределения товаров для региональных и внутренних нужд.

В Кыргызской Республике ЕБРР финансировал железнодорожные и автомобильные проекты, такие как модернизация железнодорожной инфраструктуры и техническое обслуживание подвижного состава национального железнодорожного оператора “Кыргыз темир жолу”, а также реконструкцию 30-километрового участка кольцевой автодороги озера Иссык-Куль.

ТМТМ, который имеет решающее значение для региональной торговли, выиграет от ряда инициатив ГЧП и устойчивых инфраструктурных проектов, которые в настоящее время изучаются ЕБРР. К ним относятся проект региональных дорог в Хорезмской области и развитие ГЧП на автодороге Ташкент-Самарканд в Узбекистане, а также модернизация контейнерной станции Аламедин в Кыргызской Республике.

Все эти проекты имеют одну общую черту: они призваны обеспечить полную прозрачность и предсказуемость грузопотоков через Центральную Азию и Каспийское море, а также повысить доверие экспедиторских компаний, инвесторов и клиентов в Европе и Азии.

Чтобы лучше управлять ресурсами и планировать торговые циклы, компании должны знать, сколько времени потребуется их контейнеру, чтобы добраться до желаемого пункта назначения, и сколько это будет стоить. Современный транспорт и эффективная логистика необходимы для снижения издержек, сокращения транзитного времени и в конечном счете интеграции стран Центральной Азии, не имеющих выхода к морю, в мировую экономику. ЕБРР готов предоставить финансирование и экспертные знания для решения этих проблем. /// первоначально опубликовано на официальном сайте ЕБРР, 22 февраля 2024 г.