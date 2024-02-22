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В Центральной Азии стартует проект по оценке климатических рисков для речных бассейнов

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20 февраля в Ташкенте состоялся региональный семинар на тему «Оценка климатических рисков и развитие потенциала», посвященный старту крупного исследования по оценке климатических рисков для пяти речных бассейнов в Центральной Азии, сообщает министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана.

По результатам оценки будут предложены меры по смягчению последствий изменения климата для каждого из бассейнов:
• Кыргызстан и Узбекистан: Исфайрамсай, Шахимардан
• Таджикистан и Узбекистан: Зарафшан
• Туркменистан: Мургаб
• Кыргызстан и Казахстан: Чонг-Кемин/река Чу

При выборе рек для проведения оценки были учтены такие критерии, как размер трансграничного бассейна, наличие чрезвычайных ситуаций, связанных с водой (например, оползни, изменения русл), наличие гидрологических и метеорологических станций и т.д.

«Изменение климатического цикла вызывает различные изменения в природе. В частности, это окажет негативное влияние на водное и сельское хозяйство, экологию, экономику и уровень жизни человечества в целом», – заявил один из участников семинара, руководитель проекта “Изменения климата и устойчивое развитие в Центральной Азии” Программы развития ООН, Исомиддин Акрамов.

«Основная цель сегодняшнего проекта — выявление климатических рисков, разработка планов адаптации к изменению климата и управление ими. Планируется реализовать среди населения небольшие проекты по адаптации к изменению климата. Это позволит людям, живущим в горных районах, быть готовыми к изменениям климата в будущем», – добавил он.

Стоит отметить, в условиях повышения общей температуры, в Центральной Азии сохраняется тенденция изменения атмосферных осадков, таяния ледников и заполнения моренных озер, что влечет за собой повышение рисков засух, оползней и наводнений. Эти явления не имеют границ, что обусловливает необходимость региональных систем и усилий, учитывающих взаимосвязь и трансграничный характер стихийных бедствий и климатических рисков.

Понимая это, программа «Управление климатическими рисками в Центральной Азии», реализуемая в сотрудничестве с Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ), поддерживает правительства стран Центральной Азии в их сотрудничестве по управлению и координации ответных мер. Это включает поддержку региональных платформ для обмена знаниями и экспертизой, мероприятия по укреплению потенциала, работу над созданием региональной сети раннего оповещения для гидрологических бедствий, а также оценку климатических рисков в конкретных бассейнах и необходимых мер адаптации.

В семинаре приняли участие специалисты национальных гидрометеорологических служб, охраны окружающей среды, водного хозяйства и органов по чрезвычайным ситуациям Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также представители региональных и международных организаций. ///nCa, 22 февраля 2024 г.

 

 

 

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