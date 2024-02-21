Цифровая трансформация: развитие интернета и сотовой связи в Туркменистане

В рамках реализации Программы социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах Туркменистан готовится к серьезным изменениям в сфере телекоммуникаций.

Агентство «Туркменарагатнашык» уже проводит исследования с целью внедрения современных стандартов 5G в стране. В рамках проводимых работ также укрепляется материально-техническая база телекоммуникационной отрасли, постоянно внедряются новейшие цифровые технологии и активно привлекаются иностранные инвестиции.

Приняты решения о развитии сети сотовой связи «Алтын Асыр» в различных регионах страны, включая город Ашхабад, а также о модернизации и расширении автоматизированной системы биллинга.

На данный момент в рамках проекта развития сети сотовой связи «Алтын Асыр» в стране установлены современные комплекты оборудования от ведущих зарубежных компаний, что обеспечивает даже отдаленные населенные пункты высококачественной сотовой связью, включая широкополосный интернет. Кроме того, были проведены работы по установке оборудования для проекта совершенствования системы Интернета.

В сфере цифровых услуг Туркменистан также демонстрирует активный прогресс.

ЦИФРОВЫЕ УСЛУГИ

Количество пользователей Интернета составляет 3 195 919 человек, из них:

441 010 пользователей проводного интернета;

2 754 909 пользователей мобильного интернета.

В настоящее время арендованная часть внешнего интернет-канала в нашей стране достигла 170 гигабит/секунду, а использование внутреннего интернет-канала составляет 95 гигабит/секунду.

В настоящее время на сайте e.gov.tm имеется в общей сложности 515 порталов государственных услуг, включая 41 портал онлайн-платежей и услуг, 268 информационных услуг, а также ссылки на 158 веб-сайтов и 48 услуг, предоставляемых государственными учреждениями.

На сегодняшний день на портале государственных услуг e.gov.tm создано в общей сложности 42 315 личных кабинетов.

Также был запущен мессенджер «Start». В настоящее время количество пользователей превысило 396 тысяч человек. База пользователей увеличивается с каждым днем.

В компании почтовой связи «Туркменпочта» запущено мобильное программное обеспечение «Чапар», число пользователей которого составляет свыше 176 тысяч человек.

В рамках развития системы интернет-торговли в стране была запущена электронная торговая площадка shop.post.tm, на которой представлено 9 158 видов товаров. Число покупателей превысило 8 325 человек.

Кроме того, в настоящее время по всей стране в общей сложности 210 395 подписчиков на онлайн-торговлю.

Была запущена национальная электронная почта «sanly.tm». Количество пользователей достигло 42 717. Запущено 252 корпоративных домена.

Всего по стране зарегистрировано 1 068 интернет-сайтов, 312 из них – электронные магазины и интернет-магазины. 209 из этих сайтов контролировались Государственным агентством кибербезопасности на договорной основе.

Увеличилось количество пользователей, пользующихся услугами аренды виртуальных серверов (VPS, VDS), а количество пользователей услугами хостинга, достигло 1 132. Цены на услугу аренды серверов colocation снижены в 4 раза, а количество пользователей увеличилось до 18.

Создана платформа онлайн-кинотеатра (Belet Film). В настоящее время количество пользователей этой услугой 87 601 человек (Телеком – 37 312, АГТС – 11 241, Личный – 39 048).

Количество пользователей национальной программы в формате YouTube «Belet wideo» достигло 16 103.

Создана и запущена антивирусная программа «Milli One». Программа регулярно обновляется за счёт информационного обмена с базами данных ведущих зарубежных компаний-производителей антивирусного программного обеспечения.

Создание новых платформ и сервисов, а также модернизация существующей инфраструктуры связи, свидетельствует о стремлении Туркменистана к развитию современной цифровой экономики и обеспечению своим гражданам доступа к передовым технологиям. ///первоначально опубликовано на сайте Агентства “Туркменарагатнашык” (Туркменсвязь) 18 февраля 2024 г.