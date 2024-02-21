ПРООН и Туркменистан продлили проект «Единое окно для экспортно-импортных операций» до конца текущего года

18 февраля 2024 года в Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась церемония подписания документов между министерствами, ведомствами, общественными организациями Туркменистана и представительствами структурных подразделений Организации Объединённых Наций в Туркменистане – ПРООН, ЮНФПА, ЮНИСЕФ.

В числе подписанных документов «Изменения к проектному документу «Единое окно для экспортно-импортных операций» между Государственной таможенной службы Туркменистана и Представительством Программы Развития ООН в Туркменистане», сообщает таможенная служба.

Изменения в проект предусматривают включение в проект “Единое окно для экспортно-импортных операций” Министерства Адалат (юстиция) Туркменистана и Государственного комитета по статистике Туркменистана, а также вновь реорганизованного Министерства охраны окружающей среды Туркменистана.

Принимая во внимание необходимость дополнительного времени для присоединения указанных министерств к системе “Единого окна” и интеграции с существующими информационными системами, а также для качественного внедрения и работы системы было принято решение продлить срок действия Проектного документа до 31 декабря 2024 года.

Проект нацелен на обеспечение эффективного введения принципа «Единого окна», путем упрощения и согласования межведомственных бизнес-процессов, укрепление взаимодействий между Государственной Таможенной Службой Туркменистана и государственными контролирующими органами, участвующими в контроле при совершении импортных и экспортных операций, продвижение интегрированного мониторинга и контроля лицензий, сертификатов и разрешительных документов, введение межведомственного управления рисками в процессе таможенного оформления, укрепление потенциала Туркменистана в мире, региональной экономической интеграции и международной торговле. ///nCa, 21 февраля 2024 г.