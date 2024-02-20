В Париже пройдет Туркменский энергетический инвестиционный форум (TEIF 2024) 24-25 апреля 2024 года

В Париже пройдет Международный Форум по привлечению иностранных инвестиций в энергетический сектор Туркменистана (TEIF 2024), который состоится 24-25 апреля 2024 года в отеле Hyatt Regency Etoile. Организаторами Форума выступают Государственные концерны “Туркменгаз” и “Туркменнебит” в партнерстве с “Туркмен Форум” и британской компанией GaffneyCline.

В эпоху, когда весь мир стремится к масштабному переходу на новые виды энергии, меняется и Туркменистан. Страна может предложить многое: от крупнейшего в мире газового месторождения на суше – «Галкыныш» – до благоприятных природно-климатических условий для эффективного развития солнечной и ветровой энергетики. Богатейший ресурсный потенциал Туркменистана будет в центре внимания предстоящего Международного Форума в Париже, в ходе которого ведущие национальные энергетические компании Туркменистана представят обширные возможности для иностранных инвесторов в эту стратегически важную сферу.

Уважаемый Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, выступая на климатическом саммите COP28 в Дубае, заявил о присоединении Туркменистана к Глобальному метановому обязательству и дальнейшем продолжении сотрудничества с международными организациями и государствами-партнерами в рамках действующих проектов и программ, направленных на практическую реализацию условий, вытекающих из Глобального метанового обязательства. В рамках TEIF 2024 отдельная сессия будет посвящена обсуждению основных вопросов, связанных с сокращением выбросов метана.

Основным направлением TEIF 2024 станет привлечение прямых иностранных инвестиций в освоение углеводородных ресурсов на морских блоках Каспийского моря, инновационных технологий по оптимизации добычи нефти и газа на зрелых месторождениях, разработка очередных этапов промышленного освоения гигантского газового месторождения «Галкыныш», реализация проекта строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), строительству новых газовых и химических производств, а также сокращение выбросов метана и попутного газа. Парижский Форум также затронет ключевые аспекты и инвестиционные возможности в строительном и транспортно-коммуникационном секторах экономики Туркменистана.

В работе TEIF 2024 примут участие руководители и представители ведущих национальных и международных энергетических, строительных и транспортно-коммуникационных компаний, международных организаций и мировых финансовых институтов, которые формируют будущее глобальной энергии. TEIF 2024 пройдет под девизом: “Инвестируйте в Надежную, Устойчивую, Экологичную энергию”, а ключевыми темами для обсуждения станут:

• Роль Туркменистана в будущем глобальной энергии

• Новые инвестиционные возможности туркменского энергетического сектора: Нефть и нефтехимия

• Сокращение выбросов метана и углекислого газа при добыче углеводородов и альтернативные источники энергии

• Новые инвестиционные возможности в энергетическом секторе Туркменистана: Природный газ и химическая утилизация газа

• Ускорение процесса привлечения инвестиций в инфраструктурные проекты Туркменистана с фокусом на строительство, транспорт и коммуникации

• Роль финансовых институтов в продвижении проектов в области чистой энергии и современной инфраструктуры

Внушительный список делегатов включает представителей ведущих международных компаний, таких как CNPC, BP, Exxon Mobil, Petronas, ADNOC, Mitro International, Buried Hill, NAPECO, Dragon Oil, ENI, Лукойл; международных нефтегазовых организаций, таких как Международное энергетическое агентство (МЭА), Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA), Глобальный газовый центр (GGC), Форум стран – экспортёров газа, Организация стран – экспортёров нефти (ОПЕК), Секретариат Энергетической хартии; многочисленных международных организаций и финансовых институтов – ООН, ОБСЕ, Всемирный банк, Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития.

Участие и деловые встречи с руководством энергетического, строительного и транспортно-коммуникационного секторов Туркменистана, повысят осведомленность и предоставят потенциальным инвесторам наиболее полную информацию о новых инвестиционных проектах.

С дополнительной информацией можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия: www.ogt-turkmenustan.com или написать на почту info@turkmen-forum.com.

///nCa, 20 февраля 2024 г.