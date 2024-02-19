News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Министр иностранных дел Туркменистана встретился с Главой Регионального Центра ООН по Превентивной Дипломатии для Центральной Азии

Министр иностранных дел Туркменистана встретился с Главой Регионального Центра ООН по Превентивной Дипломатии для Центральной Азии

By

15 февраля 2024 года заместитель Председателя Кабинета Министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился со специальным представителем Генерального секретаря ООН, руководителем Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Кахой Имнадзе.

Обсуждение было сосредоточено на сотрудничестве между РЦПДЦА и Туркменистаном в областях мандата РЦПДЦА – это противодействие терроризму и экстремизму, управление трансграничными водными ресурсами, молодежь, мир, безопасность и женщины, повестка дня мира и безопасности, а также ситуация в Афганистане, сообщает РЦПДЦА.

Мередов поблагодарил РЦПДЦА за успешную поддержку регионального мира и безопасности. В свою очередь, Имнадзе выразил благодарность за всестороннюю поддержку деятельности Центра.

В ходе встречи собеседники обсудили вопросы организации совместных мероприятий в 2024 году. /// nCa, 19 февраля 2024 года

 

 

 

Related posts:

  1. Глава Регионального Центра ООН по Превентивной Дипломатии для Центральной Азии отметил важную роль Туркменистана в развитии положительной региональной динамики
  2. В Туркменистане начал работу вновь назначенный глава Регионального Центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии
  3. По итогам заседания СБ ООН страны Центральной Азии заслушали брифинг Главы Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии
  4. Генсекретарь ООН назначил нового главу Регионального центра Организации Объединенных Наций по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА)
  5. Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией закрепила значимую роль, расположенного в Ашхабаде, Регионального центра ООН по превентивной дипломатии
  6. Глава РЦПДЦА встретился с Председателем Парламента Туркменистана
  7. Главы МИД Казахстана и РЦПДЦА обсудили вопросы превентивной дипломатии в Центральной Азии
  8. Замминистра иностранных дел Туркменистана встретился с главой европейской дипломатии в Самарканде
  9. Министр иностранных дел Кореи встретился с послами стран Центральной Азии
  10. РЦПДЦА провел в Бишкеке ежегодную встречу заместителей министров иностранных дел стран Центральной Азии
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan