Министр иностранных дел Туркменистана встретился с Главой Регионального Центра ООН по Превентивной Дипломатии для Центральной Азии

15 февраля 2024 года заместитель Председателя Кабинета Министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился со специальным представителем Генерального секретаря ООН, руководителем Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Кахой Имнадзе.

Обсуждение было сосредоточено на сотрудничестве между РЦПДЦА и Туркменистаном в областях мандата РЦПДЦА – это противодействие терроризму и экстремизму, управление трансграничными водными ресурсами, молодежь, мир, безопасность и женщины, повестка дня мира и безопасности, а также ситуация в Афганистане, сообщает РЦПДЦА.

Мередов поблагодарил РЦПДЦА за успешную поддержку регионального мира и безопасности. В свою очередь, Имнадзе выразил благодарность за всестороннюю поддержку деятельности Центра.

В ходе встречи собеседники обсудили вопросы организации совместных мероприятий в 2024 году. /// nCa, 19 февраля 2024 года