Фоторепортаж – Вестибюль Института международных отношений Туркменистана в День дипломатических работников сам по себе стал целым миром

фоторепортаж nCa

Ежегодно 18 февраля в Туркменистане отмечается День дипломатических работников. Это не только дань уважения настойчивой работе дипломатов, но и повод рассказать зарубежным партнерам о многообразных преобразованиях, происходящих в дипломатической службе Туркменистана.

В этом году Министерство иностранных дел Туркменистана пошло еще дальше.

Вестибюль и боковые вестибюли Ашхабадского Института международных отношений представляли собой компактный, но завораживающий мир.

Система ООН, ОБСЕ и МОМ представили свои собственные стенды, чтобы ознакомить посетителей с их текущей работой в Туркменистане.

Наглядно были продемонстрированы различные аспекты истории дипломатии Туркменистана и особенности ее развития в стране.

Особого упоминания заслуживает скромный уголок , где выставлены некоторые книги, недавно изданные Институтом международных отношений.

Среди книжных новинок – туркменское издание полной истории Ибн аль-Асира. Он был ученым XIII века, историком и биографом, чей труд «Аль-Камиль фи аль-Тарих» (“Полная история”) заключает в себе историю человечества от Адама до времен автора. Ибн аль-Асир также написал историю Атабеков (бывших офицеров Сельджукской армии, основавших династии) Мосула под названием «Аль-Бахир», которая была основана на его собственном опыте и опыте его отца, занимавшего пост при Зангидах Мосула. Он был свидетелем походов Саладина (Салахуддина Аюби).

Еще одной замечательной книгой на стенде была “История завоевателя мира” Ата-Малека Джувайни (1226-1283). «Тарих-и Джахан-Гуша» (история завоевателя мира) – это повествование о Монгольской империи. Джувайни был непосредственным свидетелем времен Ильхана Хулагу в кампании 1256 года при взятии Аламута, где он отобрал много “ценных книг” из знаменитой Аламутской библиотеки для своих собственных целей, сохранив часть знаменитой библиотеки. Он также сопровождал Хулагу во время разграбления Багдада в 1258 году, а в следующем году был назначен губернатором Багдада, Нижней Месопотамии и Хузистана.

На выставке также было представлено издание официальных писем Рашида ад-Дина Мухаммада Ватвата на туркменском языке. Он создал стихотворную форму написания официальных писем, которая оставалась в моде очень долго. Он был связан с Хорезмийской империей, служил главным секретарем и при Хорезмшахах Ацизе (1127/8–1156) и Иль-Арслане (156-1172). На выставке также была представлена еще одна книга «Втвата».

Среди других книг, привлекших непосредственное внимание, «История Туркмен Мухаммада ибн Абд Шамс ад – Дина-и Нишапури Катиби». Он был пятнадцатым поэтом и ученым при дворах Шахруха и Байсункура.

Студенты института провели брифинг для гостей на всех шести официальных языках ООН-арабском, китайском, английском, французском, русском и испанском.