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Замминистра иностранных дел Туркменистана встретилась с Директором Отдела устойчивой энергетики Европейской Экономической Комиссии ООН

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15 февраля 2024 года состоялась встреча Заместителя министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимовой с Директором отдела устойчивой энергетики Европейской Экономической Комиссии ООН (ЕЭК ООН) Дарио Лигути.

В рамках встречи были обсуждены перспективы сотрудничества в области зеленой энергии, устойчивой энергетики и снижения выбросов метана и отмечены итоги состоявшейся накануне в Ашхабаде встречи «Прямой разговор»: Синергия между возобновляемыми источниками энергии и природным газом в Туркменистане.

Заместитель министра отметила участие туркменской стороны во главе с Президентом Туркменистана на Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата COP-28 в Дубае и о приверженности Туркменистана к решению глобальных задач путем присоединения к Глобальному Метановому Обязательству.

В данном контексте стороны затронули предстоящее проведение Глобального форума по метану, который состоится в Женеве в марте 2024 года, а также проведение круглого стола в рамках Форума для обсуждения мер по снижению выбросов метана в Центральной Азии.

В процессе беседы было также уделено внимание вопросам взаимодействия в части экспертной поддержки ЕЭК ООН в области солнечной и ветровой энергии, а также разработки и внедрения передовых технологий хранения и передачи энергии. ///МИД Туркменистана

 

 

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