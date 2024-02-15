Посольство Туркменистана провело встречи с представителями творческих кругов Франции – обсуждены новые направления культурного сотрудничества

14 февраля 2024 года, в Посольстве Туркменистана во Франции состоялась встреча Посла М.Чарыева с Жаном-Мари Ларонзе, продюсером компании «Monde et Media TV» и Эдуардом Монтутом, французским актером театра и кино.

Эта встреча является продолжением успешного участия Ларонзе и Монтута в I Международном кинофестивале “Рассвет Аркадага” в прошлом году. Фестиваль, проходивший в городе Аркадаг 14-15 октября, собрал в своих рядах талантливых актеров и режиссеров из стран Центральной Азии, Европы и России.

Гости высоко оценили высокий профессионализм и уровень организации “Рассвета Аркадага”, а также восторженно отметили красоту и чистоту улиц Ашхабада, уникальную архитектуру и инновации в городе Аркадаг. Жан-Мари Ларонзе подчеркнул, что стабильный и благосостоятельный Туркменистан может стать идеальным местом для встреч и сотрудничества между деятелями киноиндустрии Азии и Европы, продолжая традиции Великого Шелкового пути, который исторически объединял Восток и Запад.

В ходе встречи обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества в области киноиндустрии и искусства между Туркменистаном и Францией. Стороны выразили готовность развивать партнерские отношения, поддерживая обмен опытом и творческими идеями, что открывает новые горизонты для культурного диалога между двумя странами.

М. Чарыев выразил уверенность, что такие встречи будут способствовать укреплению культурных связей и сотрудничеству в сфере искусства, способствуя долгосрочному взаимопониманию между народами. Стороны договорились продолжать активно развивать этот диалог и реализовывать проекты, способствующие процветанию киноиндустрии и культурного обмена между Туркменистаном и Францией.

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14 февраля 2024 года, в Посольстве Туркменистана во Франции состоялась встреча Посла М.Чарыева с директором редакции международного издания «The Investor», издаваемого ведущей консалтинговой компанией Франции «Beyond Investments Group» Леандро Словински.

На встрече стороны обсудили перспективы и возможности развития сотрудничества между Туркменистаном и “The Investor”. Были рассмотрены потенциальные направления совместной работы, включая привлечение инвестиций и укрепление деловых связей.

Особое внимание было уделено планам издания специального выпуска журнала, посвященного Туркменистану. Леандро Словински выразил интерес к глубокому исследованию экономического потенциала Туркменистана, с целью представить его мировой бизнес-общественности.

Словински подчеркнул важность стратегического сотрудничества в свете предложенного проекта “The Investor Turkmenistan 2024”.

Директор редакции выразил признательность за поддержку этой инициативы и выразил уверенность в том, что “The Investor Turkmenistan 2024” станет сильным инструментом для представления страны мировому бизнес-сообществу.

В рамках беседы была выражена надежда на успешное проведение предстоящего визита Леандро Словински в Туркменистан для дальнейшей подготовки материалов и встречи с ключевыми представителями правительства.

Посол М.Чарыев выразил уверенность в успешном сотрудничестве и подчеркнул готовность Туркменистана к открытому диалогу и взаимному пониманию с зарубежными партнерами. Стороны выразили надежду на долгосрочное и взаимовыгодное партнерство, способствующее продвижению Туркменистана на мировой арене.

Beyond Investments Group — ведущая консалтинговая и издательская компания с мировым присутствием, включая офисы в Париже, Дубае, Лондоне, Нью-Йорке и Шанхае. Специализируясь на предоставлении последней информации о развивающихся рынках, компания обладает доступом к сети из более чем 165 000 инвесторов в 48 странах, с общим капиталом для инвестиций более 60 миллиардов долларов. “The Investor” является доверенным источником аналитики о развивающихся рынках, предлагая инсайты от бизнес-лидеров и перспективы на компании, тренды и личности, формирующие будущее глобальной экономики.

///nCa, 15 февраля 2024 г.