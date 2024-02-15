Китайский Синьцзян увеличил объемы экспорта электромобилей и солнечных батарей в страны Центральной Азии

По итогам 2023 года товарооборот между Синьцзян-Уйгурским автономным районом /СУАР, Северо-Западный Китай/ и пятью странами Центральной Азии достиг 283,67 млрд юаней, что составило 79,4% от общего объема внешней торговли СУАР, сообщает Синьхуа со ссылкой на данные Урумчийской таможни.

В частности, экспорт из СУАР в вышеуказанные страны увеличился на 23,2% в годовом исчислении до 246,57 млрд юаней.

В прошлом году наблюдался стремительный рост поставок трудоемкой и электромеханической продукции из Синьцзяна в страны Центральной Азии. Объем экспорта этих товаров вырос на 38,3% и 72,3% соответственно. В частности, объем экспорта электромобилей, литий-ионных и солнечных батарей вырос на 330,2% и достиг 2,23 млрд юаней.

Рост товарооборота между СУАР и странами Центральной Азии обусловлен непрерывно растущей пропускной способностью железнодорожных и автомобильных КПП.

Согласно данным, в общей сложности более 70 000 товарных поездов проследовали по железнодорожным маршрутам Китай – Европа (Центральная Азия) через синьцзянские КПП Алашанькоу и Хоргос.

В перспективе, ожидается рост торговли между Синьцзяном и пятью странами Центральной Азии продолжает оптимизироваться. По словам начальника Урумчийской таможни Хао Вэймина, в настоящее время страны Центральной Азии получили разрешение на поставки более чем 90 видов сельхозпродукции и продуктов питания в Китай. В связи с этим, на территории СУАР открыли восемь “зеленых каналов” для обеспечения быстрого таможенного оформления этих товаров.

Среди стран Центральной Азии крупнейшими торговыми партнерами Синьцзяна в прошлом году стали Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Товарооборот с этими странами вырос на 70,8%, 25,8%, 93,4% соответственно.///nCa, 15 февраля 2024 г.