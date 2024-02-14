Ташкентские консультации ООН-Женщины: в центре внимания потенциал Центральной Азии для достижения гендерного равенства

12 февраля 2024 года в Ташкенте состоялись консультации на тему «Расширение прав и возможностей женщин и девочек, а также обеспечение гендерного равенства путем решения проблемы бедности, укрепления механизмов и гендерно-ориентированного финансирования». Мероприятие было совместно организовано Сенатом Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана совместно с организацией ООН-Женщины.

Встреча была призвана оценить потенциал и возможности региона для достижения гендерного равенства, определить приоритеты стратегий развития в плане искоренения бедности, социальной защиты и деятельности рабочей силы.

В мероприятии приняли участие парламентарии государств Центральной Азии – Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Туркменистана и Азербайджана, представители гражданского общества, молодежных организаций и научных кругов, эксперты по гендерным вопросам, представители более десяти программ, фондов и агентств ООН, частного сектора, поддерживающие гендерное равенство и расширение экономических прав и возможностей женщин.

Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева в своем видеобращении к участникам консультаций отметила: «Сегодня государства Центральной Азии и Азербайджана добились больших успехов в защите прав, свобод и интересов женщин, недопущения насилия и дискриминации, а также обеспечения их участия в процессах принятия решений. В наших странах в результате коренных реформ и преобразований в области обеспечения гендерного равенства накоплен необходимый опыт и практика, создаются благоприятные условия для полноценного и равноправного участия женщин в общественной, политической и экономической жизни страны».

В консультациях также приняли участие представители региональных органов и механизмов – Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, Диалога женщин стран Центральной Азии и другие.

В ходе консультаций организованы обсуждения на такие темы, как осуществление межотраслевого сотрудничества в решении проблем бедности с учетом аспектов укрепления институтов и гендерного финансирования, устранение задержек в финансировании для обеспечения гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин: расширение возможностей и пространства для воздействия на политику и бюджеты в области гендерного равенства.

Кроме того, внимание акцентировано на противодействие непропорциональной нагрузке неоплачиваемого ухода за ребенком и работы по дому: перехода к сфере услуг, а также оказание социальных услуг и системы социальной защиты.

По завершении консультаций принят документ, содержащий всеобъемлющий набор посланий, передового опыта и конкретных рекомендаций, который станет основой для участия стран Центральноазиатского региона (Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Туркменистана) и Азербайджана на 68-й сессии Комиссии по положению женщин, которая пройдет с 11 по 22 марта 2024 года в Нью-Йорке, США. ///nCa, 14 февраля 2024 г.