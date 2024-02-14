В ходе недавнего брифинга, организованного посольством Туркменистана в Брюсселе, посол Сапар Пальванов представил обзор политических приоритетов страны. Он рассказал о достижениях 2023 года под девизом “Счастливая молодежь с Аркадаг Сердаром” и представил лозунг 2024 года – “Кладезь разума Махтумкули Фраги”.

Мероприятие привлекло большое внимание международных средств массовой информации и представителей дипломатической и академической сфер, акцентируя внимание на приверженности Туркменистана нейтралитету, миру и глобальной безопасности.

Посол Пальванов осветил ключевые направления деятельности Туркменистана, включая текущие экономические реформы, стремление к членству в ВТО и жизненно важные экологические инициативы, такие как присоединение к Глобальному обязательству по метану.

Кроме того, он подчеркнул приверженность страны развитию молодежи и представил планы по празднованию 300-летия великого туркменского поэта Махтумкули Фраги.

В заключение гостей угостили традиционными блюдами национальной кухни Туркменистана, предлагающими восхитительный вкус богатого культурного наследия страны. ///nCa, 14 февраля 2024 г.