Парламентская делегация Туркменистана приняла участие в ежегодных слушаниях Межпарламентского союза ООН

8-9 февраля 2024 года парламентская делегация Туркменистана приняла участие в ежегодных слушаниях Межпарламентского союза (МПС) в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Слушания прошли под девизом «Прекращение конфликтов: рецепты мирного будущего».

В ходе мероприятия с программными речами выступили президент Генеральной Ассамблеи ООН Деннис Фрэнсис и президент Межпарламентского союза Тулия Аксон.

Парламентские слушания собрали более 300 парламентариев и экспертов, которые обменялись мнениями о вызовах глобальному миру и безопасности, путях предотвращения и разрешения конфликтов посредством парламентской дипломатии и механизмов посредничества. Была подчеркнута особая важность устранения коренных причин конфликтов, таких как нищета, неравенство и маргинализация. Была также отмечена роль национальных парламентов в продвижении и обеспечении подотчетности правительств при принятии решений, направленных на поддержание и установление мира и стабильности.

Особое внимание также было уделено вкладу парламентариев в разработку Пакта о будущем (ожидаемый итоговый документ Саммита ООН по будущему в сентябре 2024 года), созданию парламентской сети по миростроительству, а также влиянию ускоренного развития систем искусственного интеллекта по продвижению демократии и прав человека.

Делегация Туркменистана выступила 9 февраля в рамках сегмента «Новые угрозы миру и технологиям».

В своем заявлении делегация Туркменистана остановилась на практических инициативах по укреплению международного мира и доверия, продвигаемых страной на глобальном и региональном уровнях, в том числе посредством межпарламентской дипломатии.

В частности, участники парламентских слушаний были ознакомлены с итогами Международного года диалога, проводимого по инициативе Туркменистана как гарантии мира в 2023 году, деятельностью Группы друзей нейтралитета во имя мира, безопасности и устойчивого развития. , а также практические шаги по укреплению Зоны мира, доверия и сотрудничества в Центральной Азии.

Было отмечено, что страна активно развивает межпарламентское сотрудничество в рамках Межпарламентского союза, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Межпарламентской ассамблеи СНГ и других многосторонних парламентских площадок. В настоящее время также продолжается развитие двустороннего межпарламентского диалога Туркменистана через 48 действующих парламентских групп дружбы. ///Постоянное представительство ООН в Туркменистане, 12 февраля 2024 г.