IRENA рассматривает перспективы открытия национального офиса в Туркменистане

12 февраля 2024 года, в рамках участия делегации Туркменистана во Всемирном правительственном саммите (WGS 2024), состоялась встреча Министра иностранных дел Р.Мередова с заместителем Генерального директора Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Гаури Синх, сообщает МИД Туркменистана.

В контексте расширения сотрудничества стороны обменялись мнениями о возможностях открытия национального офиса IRENA в Туркменистане.

Было подчеркнуто, что в сфере развития возобновляемой энергетики Туркменистан взаимодействует с ПРООН, ЮНИДО, ЮНЕП.

Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA) является ведущим глобальным межправительственным агентством по преобразованию энергетики, которое служит основной платформой для международного сотрудничества в деле внедрения всех форм возобновляемой энергии, включая биоэнергию, геотермальную энергию, гидроэнергию океана, солнечную энергию и энергию ветра, в стремлении к устойчивому развитию,

Членами IRENA являются 168 стран и ЕС. Совместно они определяют стратегическое направление деятельности Агентства и программные мероприятия в соответствии с глобальным энергетическим дискурсом и приоритетами по ускорению внедрения основанных на возобновляемых источниках энергии преобразований во всем мире. ///nCa, 13 февраля 2024 г.