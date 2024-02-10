Посольство Ирана в Туркменистане провело прием по случаю национального дня

Посольство Ирана в Туркменистане организовало прием в Ашхабаде 9 февраля 2024 года по случаю национального дня Ирана – 45-й годовщины Победы Исламской революции в Иране.

В мероприятии приняли участие дипломаты и военные атташе ряда стран, а также другие гости.

Ниже приводим слегка сокращенную версию речи посла Али Моджтаба Рузбехани по этому случаю:

Господин Рашид Овезгельдыевич Мередов, уважаемый заместитель Председателя Кабинета Министров и Министр иностранных дел Туркменистана; Уважаемые послы и руководители представительств международных организаций, аккредитованных в Туркменистане; Уважаемые участники, дамы и господа,

Мне очень приятно принять вас сегодня в ознаменование 45-летия победы Исламской революции и Национального дня моей страны. Прежде всего, считаю необходимым поблагодарить г-на Рашида Мередова, уважаемого заместителя Председателя Кабинета Министров и Министра иностранных дел Туркменистана, должностных лиц, послов и руководителей дипломатических и международных миссий, дипломатов, военных атташе а также моих дорогих соотечественников, за участие на этом мероприятие.

Сорок пять лет назад, в эти же дни, Исламская революция в Иране одержала победу под руководством Аятоллы Рухолла Хомейни (РА) и участием народа. В течение последних четырех десятилетий и с начала победы Исламской революции, несмотря на различные заговоры, такие как убийство высокопоставленных чиновников Исламской Республики Иран, навязывание 8-летней войны, введение экономических санкций, которые на самом деле являются актами экономического терроризма против моей страны, со стороны высокомерных держав, Исламская Республика Иран смогла пойти по пути развития и независимости и добиться очень важных достижений в различных областях, опираясь на Божественную благодать и разумное руководство, а также основываясь на поддержку народа, особенно молодого поколения.

За последние четыре десятилетия Исламская Республика Иран смогла достичь своих высоких целей в различных областях самообеспеченности сельскохозяйственной продукции, промышленной продукции, нанотехнологий, мирной атомной энергии и оборонных технологий, что подтверждается статистикой авторитетных международных учреждений.

В настоящее время Исламская Республика Иран занимает седьмое место в мире по производству нанофармацевтики, четвертое по наноинновациям, четвертое по лечению бесплодия и пятнадцатое по офтальмологии. Исламская Республика Иран также производит 97% необходимых ей лекарств внутри страны, и во время пандемии «Ковид» ей удалось освоить технологию противокоронавирусных препаратов и войти в число 10 стран, производящих вакцину от «Ковида».

В достижении упомянутых успехов роль женщин в стране значительна. Иранские женщины составляют 56% иранских студентов, более 25% государственных руководящих должностей, 40% врачей и 30% преподавателей в иранских университетах, а также 16 мест в Парламенте Исламского совета и в настоящее время 5 послов Исламской Республики Иран являются женщинами – дипломатами.

Здесь я хотел бы с гордостью сообщить, что в последние дни января текущего года Исламская Республика Иран стала свидетелем успешного запуска в космос нескольких исследовательских и научных спутников, самым важным из которых является спутник «Сорая», находящийся в орбите 750 км от Земли. Эти действия, в соответствии с мирными и исследовательскими программами, улучшили и стабилизировали глобальные позиции Исламской Республики Иран в области космоса и спутников.

Дорогие гости,

Внешняя политика Исламской Республики Иран вытекает из принципов, содержащихся в Конституции, которая основана на независимости, отрицании доминирования и любой иностранной зависимости, мирных взаимоотношениях с миром и мирном сосуществовании.

В правительстве г-на доктора Раиси, уважаемого Президента Исламской Республики Иран, уделяется большое внимание конструктивному взаимодействию, основанному на мире и конструктивном сотрудничестве с миром и странами региона, особенно странами-соседями, а также принципам равенства и взаимного уважения.

Исламская Республика Иран всегда поддерживала идеалы угнетенного палестинского народа и считает, что единственным решением палестинской проблемы является обращение к голосам коренных жителей палестинской земли, включая мусульман, евреев и христиан.

[Комментарий о ситуации в Газе и событиях, связанных Йеменом]

Исламская Республика Иран считается одной из главных жертв терроризма за последние сорок лет и особенно в последние годы, ярким примером чего стало террористическое нападение на скорбящих на церемонии, посвященной годовщине мученической смерти генерала Касема Сулеймани в Кермане в начале января текущего года. Исходя из этого, Исламская Республика Иран заявляет о своей готовности бороться с различными формами терроризма и экстремистскими и агрессивными группировками, такими как ИГИЛ, а также сотрудничать с другими странами в борьбе с терроризмом.

Дамы и господа,

Максимальное развитие дружественных и братских отношений, укрепление добрососедства, доверия и сотрудничества, а также конструктивного взаимодействия с соседями считается одним из основных принципов внешней политики Исламской Республики Иран.

Центральная Азия и особенно Туркменистан являются одним из важных приоритетов внешней политики правительства Ирана. Отношения между Исламской Республикой Иран и Туркменистаном, помимо вопроса соседства, имеют глубокие корни в исторических, культурных, географических, этнических и религиозных общностях между двумя странами.

Согласно заявлению Верховного лидера, отношения между двумя странами носят родственный характер, и с этой точки зрения Исламская Республика Иран стала первой страной, официально признавшей независимость Туркменистана.

Лидеры двух стран наметили четкий горизонт будущего отношений между Исламской Республикой Иран и Туркменистаном.

За последние два с половиной года между двумя странами состоялся обмен десятками делегаций разного уровня, наиболее важными из которых является визит г-на Сердара Бердымухамедова, уважаемого Президента Туркменистана, в Тегеран в июне 2022 года и два визиты г-на Раиси, уважаемого Президента Исламской Республики Иран в Ашхабад 28-го ноября 2021 года для участия в Саммите Организации экономического сотрудничества и 29 июня 2022 года для участия в Шестом Каспийском Саммите. Также 31 мая 2023 года мы стали свидетелями визита уважаемого г-на Гурбангулы Бердымухамедова, Национального лидера туркменского народа и Председателя Халк Маслахаты Туркменистана в Тегеран и его встреч с высокопоставленными лицами Ирана.

В настоящее время две страны с объемом товарооборота около 470 миллионов долларов стремятся различными мерами, такими как регулярный обмен делегациями, подписание документов, открывающих путь к двустороннему сотрудничеству, активизация транзитного сотрудничества по маршруту Север-Юг, развитие энергетического и торгового сотрудничества, выявить и реализовать потенциальные возможности сотрудничества. В этой связи в ноябре 2023 года в Ашхабаде состоялись 17-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству Ирана и Туркменистана с участием уважаемого министра дорог и градостроительства нашей страны, а также 15-я специализированная выставка Ирана в Ашхабаде, что является важным шагом на пути изучения и реализации двустороннего экономического сотрудничества.

Стоит отметить, что сотрудничество между двумя странами не ограничивается только экономическим сотрудничеством, благодаря историческим и культурным общностям, стороны также сотрудничают в культурной сфере, во многих форматах, таких как обмен группами деятелей науки, культуры и искусства, а также как взаимное проведение двусторонних дней культуры. В этих рамках в феврале 2023 года в Ашхабаде прошли Дни культуры Исламской Республики Иран, а в ноябре 2023 года в Исфахане – Дни культуры Туркменистана. Кроме того, в связи с объявлением 2024 года, годом Махтумкули Фраги, великого туркменского поэта, мавзолей которого находится в провинции Голестан, две страны прорабатывают совместные мероприятия.

Здесь мне хотелось бы процитировать строки из стихотворения этого великого поэта, которые показывают его дальновидность и заботу о будущих поколениях.

Фраги, что знаешь ты, все людям сообщай,

Молчанием своих грехов не покрывай,

Из сердца исходить словам чеканным дай, И это правнукам твоим заветом будет!

В заключение, пользуясь возможностью, выразив признательность Его Превосходительству г-ну Гурбангулы Бердымухамедову, Национальному лидеру туркменского народа и Председателю Халк Маслахаты Туркменистана, и Его Превосходительству г-ну Сердару Бердымухамедову, уважаемому Президенту Туркменистана, за мудрые меры и политику в укреплении и расширении отношений и сотрудничества между Исламской Республике Иран и Туркменистаном, прошу у Всевышнего Аллаха здоровья, процветания, успехов и славы народам двух дружественных и братских стран Исламской Республики Иран и Туркменистана, а также мира и безопасности для всех стран и народов мира, и еще раз выражаю благодарность всем гостям особенно г-ну Рашиду Мередову, уважаемому заместителю Председателя Кабинета Министров и Министру иностранных дел Туркменистана, за участие в нашем мероприятии.

Спасибо за ваше внимание. Да здравствует дружба и братство Исламской Республики Иран и Туркменистана! ///nCa, 10 февраля 2024 г.

Несколько фотографий с торжества: