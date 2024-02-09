Горнолыжный Сезон в Турции в Разгаре

В Турции вовсю идет зима, и центральные, северные и восточные регионы страны предлагают замечательные варианты отдыха в холодные месяцы. На заснеженных склонах расположились несколько горнолыжных курортов, где прекрасно раскрываются все возможности зимнего туризма. Эти курорты оборудованы по последнему слову техники, здесь найдутся самые разные варианты размещения от бюджетных до роскошных, а гостям предлагается множество вкуснейших турецких блюд и вин. Далее представлены лучшие горнолыжные направления Турции.

Эрджиес: анатолийская вершина

В самом сердце страны, совсем близко от всемирно известной Каппадокии, в городе Кайсери на вершине высочайшей в центральной Анатолии горы Эрджиес (3916 метров) расположился одноименный горнолыжный курорт. Здесь функционируют двойные кресельные подъемники, способные перевезти около 26 750 человек в час. Конструкция, возведенная по новейшей технологии, отвечающей международным стандартам, отличается тем, что при необходимости ее можно быстро демонтировать. С подъемников и из кабин-гондол лыжники могут полюбоваться эндемичными деревьями и поразительными видами.

Что сделать: Эрджиес находится в часе езды от Каппадокии, которую точно стоит посетить ради неземных пейзажей со «сказочными дымоходами», пещерных отелей и подземных городов.

Что попробовать: Кайсери – город, известный вкуснейшей пастырмой (бастурмой) и мантами, также знаменит турецкими винами из винограда местного сорта Эмир, который выращивают в центральной Анатолии, а еще сырами дивле обрук из Карамана и нигде мави (с голубой плесенью).

Паландокен: все радости зимы

Горнолыжный курорт Паландокен, действующий шесть месяцев в году, находится на высоте 2100 метров над уровнем моря в деревне Башкей, у подножья горы Паландокен в восточной провинции Эрзурум. На горе Паландокен проводились Зимняя Универсиада–2011 и зимний Европейский юношеский Олимпийский фестиваль–2017. Здесь находится самый длинный склон в Турции, а также трассы с подсветкой для катания в темное время суток. Этот курорт вошел в первую двадцатку из 41 лучшего направления по версии New York Times благодаря 22 склонам с мелким снегом, по которому удобно кататься, а также пяти кресельным подъемникам и кабинам-гондолам на трассах. Паландокен идеален для горнолыжников, сноубордистов и слаломистов.

Что сделать: посетить Тортум, один из высочайших водопадов в мире. Кроме того, в Эрзуруме вас ждут озеро Тортум, «сказочные дымоходы» Нармана, район Испир Йедигеллер и другие красоты…

Что попробовать: джаг кебаб. Это эрзурумское блюдо определенно достойно внимания: маринованное мясо насаживают на вертел и готовят на мангале.

Сарыкамыш: самый восточный пик Турции

Карс, конечная станция знаменитого Восточного экспресса Турции, следующая за Эрзурумом, – это одно из самых интригующих зимних направлений в стране. Рядом с городом находится горнолыжный курорт Сарыкамыш, раскинувшийся на высоте 2100–2634 метров на горе Чамурлу, которая может похвастаться таким же качественным снегом, как и всемирно известные Альпы. На территории действуют две механизированные трассы: на 1800 человек в час протяженностью 1435 метров и 800 человек в час протяженностью 2250 метров. Курорт располагает семью склонами в прекрасном окружении желтых сосен.

Что сделать: съездить в древний город Ани, входящий в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, и на озеро Чилдыр, чтобы прокатиться по его ледяной глади в запряженных лошадьми санях.

Что попробовать: вкуснейшего запеченного гуся по-карски, местные сыры, например кашар и грюйер, а также традиционные вина из местного винограда сортов Окюзгезю и Богазкере.

Улудаг: белоснежная вершина Бурсы

Горнолыжный курорт Улудаг, расположенный на юго-западе от Бурсы, благодаря своей близости к Стамбулу входит в число популярнейших в Турции. Трассы находятся на уровне 1750–2543 метров на горе Улудаг, высочайшей в западной Анатолии. На 13 различных склонах действуют восемь кресельных подъемников и семь бугельных подъемников, а также предлагаются прокат оборудования и занятия с профессиональными инструкторами. Кроме того, на курорте есть условия для хелиски, сноубординга, катания на коньках и зимних велосипедах.

Что сделать: до близлежащей Бурсы легко добраться по канатной дороге. Вы также можете разнообразить свой горнолыжный отпуск поездкой к монументальным зданиям, таким как Коза Хан и мечеть Улу, в районе старинных гостиниц Бурсы.

Что попробовать: среди прочего Бурса знаменита местным блюдом Искендер кебаб. Его лучше всего попробовать именно здесь: мясо готовят на гриле, измельчают и подают на теплой нарезанной лепешке с горячим соусом из томатной пасты и сливочного масла со специями. ///nCa, 9 февраля 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)