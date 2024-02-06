Посол ОАЭ поздравил народ Туркменистана с Международным днем человеческого братства

Посол ОАЭ в Туркменистане Ахмед Аль-Хамели выступил с речью по случаю Международного дня человеческого братства.

Ниже приводим полный текст выступления:

Ваше превосходительство Сердар Бердымухамедов, Президент Туркменистана,

Ваше превосходительство Гурбангулы Бердымухамедов, Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана,

Братский народ Туркменистана,

4 февраля 2024 года мир отмечает Международный день человеческого братства. Инициатива была выдвинута Объединенными Арабскими Эмиратами, Королевством Бахрейн, Арабской Республикой Египет и Королевством Саудовская Аравия, единогласно принята, и в результате международное сообщество ежегодно отмечает Международный день человеческого братства, начиная с 2021 года.

Следует сказать, что Международный день человеческого братства тесно связан с Документом о человеческом братстве, который был подписан 4 февраля 2019 года Его Высокопреосвященством Великим имамом Аль-Азхара Ахмадом аль-Тайебом и Его Святейшеством Папой Римским Франциском на земле Объединенных Арабских Эмиратов.

Документ изменил видение и укрепил отношения между Востоком и Западом. Он также способствовал распространению культуры братства и сосуществования между людьми. Сегодня этот документ считается конституцией для сближения религий.

За последние 5 лет, прошедших с момента подписания Документа, Высший комитет человеческого братства добился нескольких ощутимых результатов.

В 2019 году ОАЭ учредили премию Зайда за человеческое братство, которая среди прочих была присуждена Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций г-ну Антониу Гутерришу и французской активистке марокканского происхождения г-же Латифе Ибн Зайатен.

В 2021 году ОАЭ выдвинули инициативу “Образование молодежи и лидерство во имя мира”, которая направлена на привлечение молодых людей из разных стран, различных культур и религий и помогает им совместно применять принципы человеческого братства в своих сообществах.

8 марта 2021 года Высший комитет человеческого братства провел свой первый ежегодный женский форум, посвященный теме “Надежды и вызовы в эпоху после COVID”.

В подтверждение принципов, провозглашенных в Документе о человеческом братстве, 16 февраля 2023 года в Абу-Даби Его Высочество шейх Саиф бен Заид Аль Нахайян, заместитель премьер-министра и министр внутренних дел, и шейх Нахайян бен Мубарак Аль Нахайян, министр толерантности и сосуществования, под патронажем Его Высочества шейха Мохаммед бен Заид Аль Нахайян, президента ОАЭ, официально открыл Дом семьи Авраамов, который включает в себя мечеть, церковь и синагогу. Его цель – укрепление человеческого братства между представителями трех монотеистических религий и отстаивание ценностей гармонии и мира.

В заключение я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поздравить братский туркменский народ с Международным днем человеческого братства и пожелать туркменскому народу безопасности, стабильности и устойчивого процветания под руководством Его Превосходительства Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. ///Посольство ОАЭ в Туркменистане, 5 февраля 2024 г.