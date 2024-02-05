News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » В посольстве Азербайджана в Туркменистане создан избирательный участок

В посольстве Азербайджана в Туркменистане создан избирательный участок

By

В связи с назначенными на 7 февраля внеочередными президентскими выборами в Азербайджане в соответствии с Избирательным кодексом в посольстве Азербайджана в Туркменистане создан избирательный участок.

Как сообщает в субботу Trend, граждане Азербайджанской Республики, достигшие 18 лет и обладающие активным избирательным правом, постоянно проживающие или временно находящиеся на территории Туркменистана, либо находящиеся в длительной командировке, смогут реализовать свое избирательное право на избирательном участке №48, созданном в посольстве Азербайджана в Туркменистане, с 08:00 до 19:00 по местному времени.

Участковая избирательная комиссия полностью готова к организации президентских выборов в соответствии с требованиями законодательства.

В Туркменистане проделана вся необходимая работа по просвещению граждан Азербайджана, находящихся на консульском учете, в связи с президентскими выборами. Граждане Азербайджана были проинформированы об участии в голосовании. В то же время, объявления размещены на сайте посольства и в его аккаунтах в социальных сетях. ///Trend, 3 февраля 2024 г.

Related posts:

  1. В Посольстве Японии в Туркменистане откроется книга соболезнований
  2. Новый Посол Азербайджана в Туркменистане вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Мередову
  3. В Туркменистане введен в эксплуатацию первый участок высокоскоростной автомагистрали, которая пересечет всю страну
  4. В Туркменистане создан двухпалатный парламент – Президент обратился к народу с посланием
  5. Временный поверенный в делах Посольства Азербайджанской Республики в Туркменистане Нариман Оруджалиев: «Отношения Туркменистана и Азербайджана носят характер стратегического партнерства»
  6. Первые леди Турции и Азербайджана посетили показ мод и выставку туркменского национального прикладного искусства
  7. Президент Туркменистана принял нового Посла Азербайджана
  8. Создан Благотворительный фонд имени Гурбангулы Бердымухамедова
  9. Таможенные органы Азербайджана и Туркменистана намерены укреплять информационный обмен
  10. Посол Азербайджана поздравил народ Туркменистана с наступающим 2024 годом
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan