Туркменская делегация представила доклад в Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин

2 февраля Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин рассмотрел шестой периодический доклад Туркменистана по выполнению Конвекции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.

Шестой периодический доклад Туркменистана ( CEDAW/C/TKM/6) доступен здесь: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/TKM/6&Lang=en

Доклад представила заместитель министра иностранных дел Туркменистана и глава делегации Мяхри Бяшимова.

Обзор выступления туркменской делегации, подготовленный Информационной Службой Офиса ООН в Женеве, был опубликован на официальном сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

Видеотрансляция рассмотрения отчета Туркменистана: https://webtv.un.org/en/asset/k11/k11bl1zvmf

Ниже приводим несколько ключевых фактов и статистических показателей, касающихся положения женщин в Туркменистане и усилий по обеспечению гендерного равенства в стране (из презентации Мяхри Бяшимовой и ответов делегации на вопросы экспертов Комитета):

Национальный план действий: Национальный план действий по обеспечению гендерного равенства на 2021-2025 годы включает меры по продвижению гендерного равенства, гендерно-ориентированному здравоохранению, равному доступу к образованию, расширению экономических прав и возможностей. женщин и девочек и противодействие гендерному насилию.

Механизм мониторинга: В Туркменистане создана межведомственная комиссия для координации и мониторинга реализации Национального плана действий по обеспечению гендерного равенства, в том числе в сельской местности. При комиссии работают рабочие группы по борьбе с торговлей людьми и по мониторингу домашнего насилия, которые дают рекомендации по реализации гендерной политики.

Законодательство по борьбе с домашним насилием: Туркменский парламент работает над принятием закона о домашнем насилии, разработанного Фондом народонаселения ООН.

Поддержка жертв домашнего насилия: Туркменистан и неправительственные организации оказали поддержку жертвам домашнего насилия. Открыты две горячие линии для сообщений о домашнем насилии.

Борьба со стереотипами через сми: Журналисты проходят обучение по предотвращению стереотипного представления о женщинах в средствах массовой информации, а также для социальных работников по оказанию поддержки жертвам насилия.

Борьба с торговлей людьми: Более 140 сотрудников МВД приняли участие в обучающих семинарах, направленных на борьбу с торговлей людьми. Правительство работает над выявлением жертв торговли людьми и оказанием им помощи. Многие государственные органы провели информационные кампании, направленные на предотвращение торговли людьми. Жертвам торговли людьми оказывалась бесплатная юридическая помощь и государственная поддержка.

Женщины в парламенте и в органах власти: На выборах 2023 года было избрано 125 депутатов парламента, из них 32 женщины. Женщина была избрана спикером парламента в третий раз подряд. Женщины представлены во всех политических партиях, зарегистрированных в Туркменистане, и составляют 28 % в органах местного самоуправления; 26,4 % сотрудников Министерства иностранных дел, из них 21,5% – женщины-дипломаты. С 2010 года государство работает над увеличением представленности женщин на дипломатической службе.

Женщины в бизнесе: 22,4 % предпринимателей составляют женщины, и женщины широко представлены на руководящих должностях в частном секторе. За последние годы объем кредитов, предоставленных женщинам-предпринимателям, увеличился в четыре раза. В 2023 году число женщин-фермеров увеличилось примерно на 13%.

Доля женщин в общем числе занятых по стране увеличилась с 45,8 % в 2019 году до более чем 48 % в настоящее время. Доля женщин занятых в крупных и средних предприятиях составляет более 44%. Доля женщин на руководящих должностях составила 22,4 %. Трудовой кодекс гарантирует дополнительные льготы работающим женщинам, имеющим малолетних детей и детей-инвалидов. Пенсии и государственные пособия, в том числе пособия по инвалидности, ежегодно повышаются указами Президента. 56% получателей пособий по инвалидности составляли женщины.

Адаптация на рынке труда: Правительство приняло программу по адаптации молодежи к рынку труда. Женщины составляли лишь 30 % участников программы, поскольку программа была ориентирована на сектора, которые привлекали больше мужчин, чем женщин. Все большее число женщин начало работать в нефтегазовой отрасли.

Оплата труда: Соотношение в заработной плате между мужчинами и женщинами в целом составляет 12 процентных пунктов, но в сфере образования, здравоохранения и социальных услуг женщины составляют 70% рабочей силы и соотношение заработных плат между женщинам и мужчинами составляет 6,8 процентных пунктов.

Исследование: В 2020 году проведено выборочное исследование «Здоровье и положение женщины в семье», охватывающее ключевые темы, связанные с насилием в отношении женщин. Разработана дорожная карта по реализации рекомендаций исследования на 2022–2025 годы.

Борьба с безгражданством: За последние четыре года было выдано 1860 видов на жительство, из них более 80 % – женщинам, а гражданство получили 8068 человек, из которых более 55% составляют женщины.

Обучение: Гендерные вопросы были включены в учебные курсы Академии государственной службы для управленцев среднего звена. При Верховном суде имеется Информационный центр, который проводит семинары для судей по вопросам гендерного равенства.

Женщины в сфере образования: Профессиональная подготовка женщин все больше приобретает научно-технический уклон. Доля девушек, обучающихся в высших профессиональных учебных заведениях, существенно выросла до 45,4% в 2023-2024 учебном году, а в средних профессиональных учебных заведениях – до 65,7%. 33% студентов, обучающихся в зарубежных странах, составляли девушки. Туркменистан разрабатывает пособия по гендерно-ориентированному преподаванию. 67% учителей общеобразовательных школ составляли женщины. В высших учебных заведениях в 2023 году женщины составляли 44 % студентов и 48 % преподавателей.

Репродуктивное здоровье, здравоохранение: В 2021 году утверждена Национальная стратегия «Здоровая мать – Здоровый ребенок – Здоровое будущее» по охране здоровья матери и ребенка в Туркменистане на 2021-2025 годы. Показатель материнской смертности на 100 тысяч живорождений снизился с 3,0 в 2015 году до 1,7 в 2022 году. Для улучшения здоровья будущих мам в стране внедрен инструмент оценки качества услуг по планированию семьи и выявлены группы риска. За период с 2015 по 2022 год наблюдалась положительная динамика снижения рождаемости среди девочек-подростков в возрасте от 15 до 19 лет – с 24,5 рождений на 1000 девочек-подростков в 2019 году до 22,9 рождений в 2022 году.

Все женщины в Туркменистане имеют возможность сделать аборт на сроке до пяти недель беременности. Через пять недель аборты рискованны, поэтому проводятся с учетом индивидуальных обстоятельств. Аборты возможны на сроке до 22 недель беременности в случае, если были обнаружены пороки развития плода.

Беременным женщинам проводятся бесплатные медицинские осмотры. В больницах имеются центры репродуктивного здоровья, которые обеспечивают женщин и девочек из групп риска бесплатными противозачаточными средствами и лекарствами.

Дискриминация: Насилие и дискриминация в отношении лесбиянок, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов женщин запрещены и наказываются.

Многоженство незаконно: В Туркменистане нет серьезной проблемы с многоженством. Многоженство является незаконным, и мужчины, пытавшиеся жениться более чем на одной жене, подвергаются уголовной ответственности. Ранее в Семейный кодекс была внесена поправка, обеспечивающая гендерное равенство при бракоразводном процессе.

Вступление в брак: Согласно Семейному кодексу, возраст вступления в брак составляет 18 лет. Лица в возрасте 17 лет могут вступать в брак только при наличии специального разрешения властей. Лишь 0,04 % браков заключались с девочками в возрасте до 18 лет. Власти расследовали детские браки и привлекали виновных к ответственности. Государство в сотрудничестве с неправительственными организациями проводит кампании по повышению осведомленности, направленные на предотвращение ранних браков по всей стране. Традиции не являются частью законодательства Туркменистана.

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Делегация Туркменистана состояла из Постоянного представителя Туркменистана при Отделении ООН в Женеве и представителей Государственного комитета по статистике; Национальных профсоюзов Туркменистана; Союза женщин Туркменистана; Комитета по защите прав и свобод человека Меджлиса; Министерства образования; Министерства труда и социальной защиты населения; Института государства, права и демократии; Министерства здравоохранения и медицинской промышленности; Министерства внутренних дел; и Постоянного представительства Туркменистана при Отделении ООН в Женеве.

Восемьдесят седьмая сессия Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин проходит с 29 января по 16 февраля. ///nCa, 5 февраля 2024 г.