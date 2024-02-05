Турецкий гигант Rönesans расширяется в Центральной Азии – холдинг реализует первый государственно-частный проект больницы в Казахстане

Ведущая турецкая подрядная и инвестиционная группа Rönesans, ожидающая прибыли в размере 3,3 млрд евро в 2023 году, недавно представила свои амбициозные планы по расширению деятельности с акцентом на Центральную Азию, в частности Казахстан и Туркменистан.

В 2023 году Rönesans углубила свои отношения с международными партнерами и приступила к нескольким новым проектам сотрудничества и инвестициям, продемонстрировав успешное внедрение модели EPC-F (проектирование, закупки, строительство и финансирование), говорится в сообщении компании.

В мае 2022 года Rönesans прекратил свой строительный бизнес в России и переключил внимание на различные рынки по всему миру.

«Глобальное присутствие группы в настоящее время распространяется на различные регионы, базируясь в Турции и охватывая Нидерланды, Германию и страны СНГ, с растущим акцентом на Казахстан и Туркменистан», – подчеркивает холдинг.

Например, в Казахстане Rönesans завершает этап разработки проекта госпиталя. Эта больница станет первым медицинским учреждением в Казахстане, которое будет построено по модели государственно-частного партнерства (ГЧП). Проект знаменует собой важный шаг на пути реализации преобразующих инициатив в области здравоохранения на международной арене.

Группа задалась целью довести прибыль до 4,5 млрд евро на 2024 год, ожидая значительного роста доходов от строительства объектов в рамках международных и местных инвестиционных проектов, охватывающих больницы и ветряные электростанции.

Rönesans Holding, ведущая инвестиционная структура со штаб-квартирой в Анкаре, является 38-й по величине международной подрядной компанией в мире и 9-й по величине в Европе. Компания Rönesans, деятельность которой охватывает 30 стран Европы, Центральной Азии и Африки, на протяжении 30 лет успешно работает в качестве главного подрядчика и инвестора в сфере строительства, развития недвижимости, здравоохранения и энергетики. ///nCa, 5 февраля 2024 г.