Частная компания строит аэропорт на западе Туркменистана

Частная компания «Gündogdy» продолжает строительство международного аэропорта вблизи посёлка Джебел города Балканабат Балканского велаята, пишет газета «Нейтральный Туркменистан».

Его пропускная способность – 100 пассажиров в час, что подчёркивает значимость сооружаемого аэропорта как для страны, так и для ­региона. Аэровокзальный комплекс включает в себя ряд зданий служебного навигационного назначения, инженерно-коммуникационных, производственно-технических и других инфраструктур.

Проектом возводимого международного аэропорта предусмотрено строительство взлётно-посадочной полосы, стоянки самолётов, здания диспетчерской и других служб, которые будут оснащены самой современной техникой и технологией от мировых производителей, в том числе, средствами связи и навигации.

По всем параметрам новый аэропорт будет соответствовать международным стандартам, обеспечивать безопасный полёт и посадку самолётов всех марок.

Проект стартовал в июле 2021 года и планируется к завершению в декабре 2024 года.

Поселок Джебел служит вспомогательной и логистической точкой для нефтепромысловых операций в Балканском велаяте, в частности на полуострове Челекен. Здесь также расположен завод по производству каолина и крупнейший цементный завод Туркменистана, мощность которого составляет один миллион тонн цемента в год.

Частное предприятие «Gündogdy» – многофункциональное, занимающееся проектированием и строительством различных объектов, в том числе социального и культурного назначения.

У компании уже имеется опыт в строительстве аэропортов. В 2021 году компания сдала в эксплуатацию международный аэропорт в городе Керки Лебапского велаята аналогичной пропускной способностью.

Также Gündogdy выполнила строительство Балканской велаятской библиотеки,

велаятского отделения Министерства адалат Туркменистана в Балканском велаяте. ///nCa, 5 февраля 2024 г. (фото – TDH)