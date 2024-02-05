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Агентство морского и речного транспорта Туркменистана награждено Почетной грамотой за высокий уровень готовности к чрезвычайным ситуациям

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Администрация Балканского велаята наградила Агентство морского и речного транспорта Туркменистана «Туркмендениздерьяеллары» почетной грамотной в связи с успешным проведением учений предотвращению природных и техногенных чрезвычайных ситуаций в туркменской части Каспийского моря.

Комплексный учебно-тренировочный курс, позволивший отработать координацию различных  министерств и ведомств, органов исполнительной власти, служб экстренной помощи и связи по ликвидации негативных последствий инцидента на море, проходил в три этапа в 2023 году.

Согласно сценарию учений, в туркменской части Каспийского моря на судне, перевозившем нефть и нефтепродукты, вспыхнул пожар. Сообщение об этом принял Центр управления судами Туркменбашинского международного морского порта и немедленно проинформировал об аварии службы гражданской обороны и экстренные службы.

В результате слаженных усилий всех задействованных служб, в том числе аварийно-спасательной службы Туркменбашинского международного морского порта, возгорание было купировано. К месту катастрофы был направлен пожарный корабль Ýyldyrym и судна со средствами для сбора разлитой в море нефти.

Учения продемонстрировали оперативную готовность развёртывания центра управления чрезвычайными ситуациями в Международном морском порту города Туркменбаши при необходимости с последующим определением необходимых действий и принятием решений при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на Каспийском море. ///nCa, 5 февраля 2024 г. (фото – Туркмендениздерьяеллары)

 

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