В МИД Туркменистана обсуждена подготовка к саммиту Центральная Азия – Япония

31 января 2024 года министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу со Специальным представителем МИД Японии по делам Центральной Азии, Кавказа и ГУАМ Икэгами Масаки.

Стороны обсудили вопросы подготовки к проведению первого Саммита стран-участниц Центральной Азии и Японии на высоком уровне, запланированного на 2024 год в Астане, сообщает МИД Туркменистана.

Они также подчеркнули, что в 2024 году исполняется 20 лет Диалогу «Центральная Азия+Япония», который был создан по инициативе Японии.

В ходе встречи были затронуты ключевые аспекты сотрудничества Туркменистана с Японией, которое традиционно основывается на принципах многолетней дружбы, доверия и взаимопонимания. При этом было отмечено, что особая роль в расширении двусторонних отношений отводится развитию контактов на высшем уровне. ///nCa, 1 февраля 2024 г.