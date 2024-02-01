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Российские Железные Дороги рассматривают Туркменбашинский порт для поставок зерновых в Афганистан и Иран

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Представители компании «РЖД логистика» Российской Федерации совершили деловой визит в Туркменбашинский международный морской порт, сообщает Государственная служба морского и речного транспорта Туркменистана «Турмендениздерьяйоллары».

Деловой визит был совершён с целью ознакомления с возможностями и мощностями Туркменбашинского международного морского порта.

Гости подробно ознакомились с возможностями, услугами и техническими возможностями генерального, сыпучего, контейнерного и пассажирско-паромного терминалов морского порта.

В ходе визита состоялась деловая встреча представителей компании РЖД логистика  с представителями Туркменбашинского международного морского порта, АООТ «Демирёллары» и ПАО «Транспортно-логистический центр Туркменистана».

Стороны рассмотрели возможности логистики в транспортной сфере Туркменистана и преимущества, создаваемые Туркменистаном для иностранных экспедиторов.

В РЖД Логистика отметили наличие возможности установления регулярных перевозок зерновых культур между портами Махачкала, Астрахань и Туркменбашинским международным морским портом в направлении Афганистана и Ирана, а также возможность осуществлять регулярные контейнерные перевозки по маршруту Туркменбаши-Астрахань.

В связи с этим, представители РЖД Логистика обещали направить свои рекомендации по официальным каналам по результатам анализа. Также было отмечено, что при достижении двухсторонних договоренностей, есть возможность осуществить пилотный рейс в марте 2024 года, если по результатам анализа данное направление будет благоприятным.

В ходе визита в Балканский велаят делегация РЖД Логистика также посетит железнодорожные станции «Берекет» и «Ак Яйла». ///nCa, 1 февраля 2024 г.

 

 

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