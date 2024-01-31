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ЕС и страны Центральной Азии заложили фундамент для развития Транскаспийского транспортного коридора

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В ходе двухдневного форума инвесторов по транспортному сообщению ЕС-Центральная Азия Европейский союз, страны Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) и другие собравшиеся партнеры со всего мира предприняли важные шаги, чтобы начать развитие Транскаспийского транспортного коридора, который может соединить Европу и Центральную Азию за 15 дней.

Во время открытия форума исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис объявил об общем обязательстве инвестировать 10 миллиардов евро в устойчивое транспортное сообщение в Центральной Азии. В ходе последующих обсуждений между государственными и частными заинтересованными сторонами был подписан ряд меморандумов о взаимопонимании и соглашений, которые положат начало развитию коридора.

Еврокомиссар по международному партнерству Ютта Урпилайнен сказала: «Я рада видеть, что Форум, который я инициировала, достиг многого за последние два дня. Государственные и частные инвесторы в обоих наших регионах будут работать вместе, чтобы сделать этот важнейший коридор успешным. Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития было подписано множество меморандумов о взаимопонимании, государства – члены ЕС и частный сектор взяли на себя конкретные обязательства. В совокупности эти обязательства составляют впечатляющие 10 миллиардов евро, выделенные на устойчивое транспортное сообщение в Центральной Азии, что стало возможным благодаря грантовому финансированию Европейской комиссии и инвестиционным гарантиям. Это именно те инвестиции, которые нам необходимы, чтобы перейти от видения к действию».

Были достигнуты дополнительные соглашения:

  • Финансируемая ЕС Региональная транспортная программа, которая будет принята в 2025 году. В рамках этой новой программы ЕС предложит техническую помощь для продвижения существующих и будущих проектов, связанных с транспортом. Это поспособствует выделению Европейской комиссией и Европейским инвестиционным банком в общей сложности 1,5 млрд. евро на реализацию программы развития транспортной инфраструктуры в Центральной Азии.
  • Создание координационной платформы для мониторинга прогресса, расширения сотрудничества и обеспечения того, чтобы развитие Транскаспийского транспортного коридора продолжалось в нужном русле.
  • Региональная программа, ориентированная на процветание, которая начнет осуществляться в 2024 году и будет реализовываться Центром международной торговли и ОЭСР и направлена на практическую эксплуатацию и использование транскаспийских транспортных сетей.
  • Запущен инструмент для консультантов-резидентов старшего звена, в рамках которого консультанты будут внедрены в Министерства транспорта всех пяти стран Центральной Азии с 2024 года. В ближайшие месяцы начнется координация и организация специализированных совещаний по программному мягкой инфраструктуре связуемости.

Эти соглашения дополняют Меморандумы о взаимопонимании, которые были подписаны в первый день работы Форума. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) в лице своего вице-президента Терезы Червинской подписал меморандумы о взаимопонимании на общую сумму 1,47 миллиарда евро с правительствами Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, а также Банком развития Казахстана.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в лице своего вице-президента Марка Боумена подписал Меморандум о взаимопонимании с Казахстаном, предусматривающий инвестиционный проект стоимостью 1,5 миллиарда евро с проектами, которые уже находятся в стадии подготовки для общего развития транспортной связности в Центральноазиатском регионе.

///Генеральный директорат по международному сотрудничеству и развитию, Европейская комиссия, 30 января 2024 г.

 

 

 

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