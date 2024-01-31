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Туркменская мода в Париже

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21 января 2024 года в исторических залах парижского отеля Shangri-La Paris Туркменистан стал почетным гостем Восточного показа мод, приуроченного к Неделе высокой моды.

Из 11 дизайнеров, приглашенных выйти на подиум, 4 приехали из Ашхабада, представляя совершенно разные стили, но каждый из них вдохновлен традициями туркменского текстиля: Говхер Пиркулыева Гувернэ, Аsman, Gólli и Ашхабадский дом моделей.

В начале этого месяца Хинд Джудар, основательница Oriental Fashion Show, по приглашению Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО и хякимлика Ашхабада посетила Туркменистан, чтобы принять участие в местных показах мод.

Это зарождающееся культурное сотрудничество перекликается с другой художественной коллаборацией, поддержанной Французским институтом в Туркменистане. Концерт Пьера Тиллуа в исполнении Национального симфонического оркестра Туркменистана сопровождал показ мод Говхер Пиркулыевой Гувернэ, которая сшила сценические платья для немецкого сопрано Неймы Фишер на мировой премьере в Ашхабаде в ноябре 2023 года.

Göwher Pirkulyyeva Gouvernet:

Göwher Pirkulyyeva Gouvernet:

Gólli:

Gólli:

Ашхабадский дом моделей:

Ашхабадский дом моделей:

Asman:

Asman:

///Посольство Франции в Туркменистане, 30 января 2024 г.

 

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