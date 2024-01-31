Центральноазиатские малые и средние предприятия стремятся к устойчивому развитию – Истории успеха из Кыргызстана и Туркменистана

Билгуун Батсух

Известные своей живописной природной красотой и захватывающими дух горами, земли Центральной Азии особенно уязвимы к изменению климата из-за их большой высоты и зависимости от добывающей промышленности.

ЕБРР и доноры всесторонне инвестируют в трансформацию зеленой экономики в Центральной Азии, начиная с содействия политическому диалогу, разработки законодательной базы, внедрения проектов по возобновляемым источникам энергии, наращивания потенциала малых и средних предприятий для руководства инициативами в области устойчивого развития и предоставления индивидуальных консультационных услуг для развития их бизнеса.

Более того, местные предприниматели стали настоящими сторонниками перехода к более экологичным операциям и стимулируют изменения не только в своем бизнесе, но и в своих сообществах. Сегодня мы хотели бы представить два достижения в области устойчивого развития из Центральной Азии.

Расширение возможностей экотуризма в Кыргызской Республике

Вот уже более 20 лет юрточный лагерь Bel-Tam находится на передовой позиции туристического сектора Кыргызской Республики.

Осознавая свое воздействие на окружающую среду и потребности своих клиентов, Bel-Tam в настоящее время переходит к устойчивой и энергоэффективной деятельности при поддержке ЕБРР через Фонд содействия развитию малого бизнеса (SBIF)*.

Юрточный лагерь Bel-Tam, впервые основанный в 2000 году на отдаленной горе матерью-одиночкой троих детей Аидой Кыдыргычевой, с тех пор переехал на берег озера Иссык-Куль и стал популярным местом среди международных и отечественных туристов с подавляющим большинством хороших отзывов на Booking.com и TripAdvisor.

Расположенный на живописном берегу озера Bel-Tam – это нечто большее, чем просто туристический лагерь. Он предлагает уникальные культурные возможности, демонстрирующие наследие кочевников, от верховой езды, велосипедных или пешеходных маршрутов до кулинарных мастер-классов по приготовлению традиционных кыргызских блюд, а также обучения изготовлению войлока и установке самих юрт.

Лагерь также известен тем, что в нем ежегодно проводятся фестиваль охотничьих птиц и музыкальный фестиваль Kol Fest, которые привлекают сотни гостей в этот район, не только повышая престиж лагеря, но и стимулируя местную экономику, поскольку открывается все больше и больше гостевых домов и создаются рабочие места на местах.

Вызовы природы и традиционные решения

С 2011 года Bel-Tam переходит к экотуризму, представив Эко–дом. Он оснащен солнечными батареями для питания насоса питьевой воды, а также тепловыми насосами для холодных месяцев.

В настоящее время в лагере есть одна большая юрта-столовая на 40 человек и 14 спальных юрт. Однако, лагерь расположен так, что осуществлять естественную фильтрацию воды в летние месяцы невозможно, имеется высокий уровень грунтовых вод. В результате, лагерь столкнулся со значительными проблемами с точки зрения обращения с отходами, тратя до пяти процентов выручки на услуги по откачке канализации.

“Озеро Иссык-Куль часто считают жемчужиной Кыргызстана, вторым по величине высокогорным озером в мире. Сохранение природной красоты окружающей среды имеет для нас первостепенное значение. Мы несем ответственность за его защиту”, – делится Аида. “Следовательно, для каждого предприятия в районе озера жизненно важно иметь очистные сооружения. Поскольку мы расположены так близко к озеру, мы давно хотели установить систему очистки воды, но нам не хватало необходимых навыков”.

Экологический опыт и современные решения

Команда Аиды предприняла активные усилия для решения этой проблемы, получив предварительное разрешение на установку очистных сооружений на территории предприятия и обратившись за помощью к консультантам ЕБРР для проектирования и поддержки его строительства. Комплексная установка была дополнена необходимым обучением персонала, а также руководством по текущему техническому обслуживанию.

Сегодня установка работает эффективно и контролируется с помощью передовой системы, доступной через приложения для iOS и Android. Это не только решает проблему сточных вод и снижает эксплуатационные расходы, но и позиционирует Bel-Tam как более экологически ответственный бизнес.

“Установка для очистки сточных вод оказалась более управляемой, чем мы ожидали. Мы узнали, что ею можно управлять удаленно, благодаря цифровым решениям. Более того, консультанты рассказали нам о различных экологически чистых технологиях. Теперь мы можем поделиться этими знаниями с нашим сообществом”, – заключает Аида.

Аида по-прежнему привержена продвижению экотуризма и подает пример для подражания другим предприятиям в регионе. Очевидно, что будущее Bel-Tam светлое и зеленое.

Taç Hil: устойчивое расширение в Туркменистане

Основанная в 2015 году Тачмыратом Гурдовым, компания Taç Hil является ведущим производителем средств личной гигиены и чистящих средств в Туркменистане, сочетающим передовые технологии с качественным сырьем.

С 2018 года ЕБРР оказывает долгосрочную поддержку компании в рамках своей инициативы Blue Ribbon, направленной на устойчивое развитие бизнеса.

Taç Hil получила все – от кредитов для расширения своей деятельности и строительства новых заводов до индивидуальных маркетинговых и консультационных решений в отношении обязательств по охране окружающей среды, устойчивому развитию и управлению. Это помогло компании преодолеть глобальную пандемию Covid-19 и перейти к “зеленому переходу”.

Построение бизнеса и успешное реагирование на кризис

С момента основания Taç Hil бизнес рос в геометрической прогрессии и позволил компании сосредоточиться на качестве, а также на масштабе. Расширилась линейка продукции в ответ на растущий спрос на рынке. Кроме того, продукция удовлетворяет производственным критериям, в том числе туркменским торговым стандартам, требованиям халяль и имеет пять сертификатов ISO.

По мере роста бизнеса для Taç Hil возникла необходимость уделять приоритетное внимание разработке долгосрочного стратегического видения, совершенствованию производственных процессов, формированию имиджа бренда и маркетинговой стратегии.

Консультативная группа ЕБРР постоянно работала с Taç Hil с 2019 года, в том числе на протяжении всей пандемии Covid-19.

В результате, когда 70% всех производственных предприятий были вынуждены закрыться, Taç Hil смогла быстро перестроиться, выпустив жидкое мыло, жидкость для мытья посуды и антибактериальное средство для дезинфекции рук, чтобы сохранить объемы производства и расширить ассортимент с 32 до 148 наименований.

«ЕБРР помог внедрить новые возможности, привлекая мировых экспертов для создания нового завода», – отмечает Тачмырат. «Современные и передовые производственные технологии были внедрены без сбоев, и высококачественная продукция появилась на прилавках в течение нескольких дней. Мы быстро вышли на первое место на потребительском рынке, развиваясь в региональном масштабе».

Смещение акцента на стандарты обязательств по охране окружающей среды, устойчивому развитию и управлению и возобновляемые источники энергии

Чтобы сохранить свой успех, Taç Hil продолжает смотреть в будущее и недавно компания привлекла консультативную группу ЕБРР, которая назначила консультантов по обязательствам в области охраны окружающей среды, устойчивого развития и управления для оказания помощи в соблюдении требований стандарта ISO 9001 и внедрения системы менеджмента качества.

В настоящее время Taç Hil планирует приобрести солнечную систему мощностью 12 кВт и аккумуляторную батарею емкостью 5 кВт*ч, чтобы использовать возобновляемые источники энергии. Несмотря на то, что цены на электроэнергию в Туркменистане относительно низкие, установка этой экологически чистой системы демонстрирует приверженность компании охране окружающей среды в секторе и помогает снизить риски будущего повышения тарифов на электроэнергию или перебоев в подаче электроэнергии в будущем.

Тренинги и наставнические занятия от опытных консультантов ЕБРР продолжают помогать Taç Hil в ее росте, одновременно достигая целей устойчивого развития ООН.

Тачмырат заключает: «Мы планируем стать ведущим производителем средств по уходу за домом и прачечной, косметики и личной гигиены в Туркменистане. При поддержке ЕБРР мы можем расширить наши экспортные рынки, предлагая конкурентоспособную продукцию».

Более экологичный рубеж в Центральной Азии

Для малых и средних предприятий по всему миру ЕБРР предоставляет комплексные консультации и системы поддержки, чтобы помочь предприятиям в достижении устойчивого развития и переходе к “зеленым” технологиям.

Для юрточного лагеря Bel-Tam экологичные решения привели к соблюдению экологических норм наряду со снижением затрат, в то время как Taç Hil успешно переосмыслила свою бизнес-модель и расширила свою деятельность за счет улучшенной отчетности в области охраны окружающей средств, устойчивости и управления, а также применения решений по возобновляемым источникам энергии в условиях неожиданного кризиса.

Опыт компаний Bel-Tam и Taç Hil демонстрирует, что путь к устойчивому развитию не одинаков для всех предприятий, но сотрудничество с ЕБРР помогает построить лучшее и экологичное будущее для малых и средних предприятий.

*Фонд содействия развитию малого бизнеса при поддержке Ирландии, Италии, Японии, Кореи, Люксембурга, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Тайваньского фонда технического сотрудничества Бизнес – ЕБРР и Соединенных Штатов. ///ЕБРР, 30 января 2024 г.