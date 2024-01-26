Итоговый документ Международного форума «Диалог — гарантия мира» опубликован на 6 языках как документ 78 -й сессии Генассамблеи ООН

Итоговый документ Международного форума «Диалог — гарантия мира», состоявшегося 11 декабря 2023 года в Ашхабаде, был опубликован и распространён на шести официальных языках ООН в качестве официального документа 78-й сессии Генеральной Ассамблеи. Сборка. Полный текст документа можно найти по следующей ссылке https://undocs.org/home/mobile?finalsymbol=a/78/694

Документ был опубликован по пунктам повестки дня нынешней сессии Генассамблеи «Культура мира», «Миростроительство и поддержание мира» и «Зона мира, доверия и сотрудничества Центральной Азии».

Документ подчеркивает значимость результатов глобальной кампании, инициированной Туркменистаном в 2023 году в рамках Международного года Диалога как гарантии мира, что способствовало продвижению доклада Генерального секретаря ООН «Наша общая повестка дня». Реализованная глобальная инициатива, ориентированная на продвижение мира и безопасности, мобилизовала международное сообщество для совместной работы по развитию и укреплению мирного диалога и доверия между странами, в частности, посредством политического общения, переговоров, взаимопонимания и сотрудничества, с целью достижения устойчивого мира, солидарности и гармонии.

Документ подчёркивает роль диалога в предотвращении конфликтов, ключевую роль женщин в разрешении конфликтов и важность вовлечения молодежи в диалог для формирования более инклюзивного и устойчивого будущего. ///Постоянное представительство Туркменистана при ООН, Нью Йорк, 25 января 2024 г.