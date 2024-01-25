Туркменистан и Италия обсуждают инвестиции в создание транспортной инфраструктуры

Заместитель министра инфраструктуры и транспорта Италии Эдоардо Рикси вместе с президентом компании RFI (Группа FS) Дарио Ло Боско и генеральным директором Джанпьеро Стрициуглио встретились с послом Туркменистана в Италии Тойлы Комековым, сообщает итальянское агентство Teleborsa.

В ходе встречи были рассмотрены возможности сотрудничества между двумя странами в проектировании и реализации инфраструктурных проектов в Туркменистане, с учетом того, что страна расположена на стыке между Европой и Азией.

В частности, были рассмотрены перспективы партнерства в создании сети высокоскоростных железных дорог, которые Туркменистан планирует построить. Также обсуждались инвестиции в дорожное строительство, грузовые перевозки и логистику.

Итальянская и туркменская делегации планируют встретиться еще раз, чтобы обсудить более подробно аспекты, которые были затронуты на первой встрече, отмечает источник.

Группа FS – итальянская государственная железнодорожная компания, которая занимается проектированием, строительством и эксплуатацией железных дорог, а также пассажирскими и грузовыми перевозками.

RFI – итальянская государственная компания, которая занимается строительством, эксплуатацией и техническим обслуживанием железнодорожной инфраструктуры. ///nCa, 25 января 2024 г.