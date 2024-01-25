Китай опубликовал “белую книгу” о правовой базе и мерах по борьбе с терроризмом

Информационное бюро Государственного совета Китая опубликовало 23 января 2024 года “Белую книгу” под названием “Правовая система и практика Китая по борьбе с терроризмом”.

Об этом сообщило несколько источников, включая пресс-службу Информационного бюро Госсовета Китая, агентство Синьхуа и посольство Китая в Туркменистане.

Помимо предисловия и заключения, “Белая книга” состоит из пяти частей: “Совершенствование правовой базы для борьбы с терроризмом”, “Четкие положения о выявлении террористической деятельности и наказании за нее”, “Стандартизированное осуществление полномочий в борьбе с терроризмом”, “Защита прав человека в практике борьбы с терроризмом” и “Эффективная защита – Безопасность людей и национальная безопасность”.

Агентство Синьхуа, цитируя содержание “Белой книги”, утверждает, что терроризм является общим врагом человечества, представляющим серьезную угрозу международному миру и безопасности и представляющим вызов всем странам и всему человечеству. Все члены международного сообщества разделяют ответственность за борьбу с ним, говорится в сообщении.

В документе утверждается, что, став жертвой терроризма, Китай уже давно сталкивается с его реальной угрозой. Китай всегда придавал большое значение усилиям по борьбе с терроризмом, основанным на законе, и накопил опыт путем имплементации международных конвенций и договоров или присоединения к ним, а также внесения поправок и совершенствования уголовного законодательства, добавляется в документе.

На веб-сайте Информационного бюро Госсовета Китая сообщается: «За прошедшие годы Китай нашел путь борьбы с терроризмом, основанный на законе, который соответствует его реалиям, путем создания надежной правовой базы, поощрения строгого, беспристрастного, основанного на процедурах правоприменения и обеспечения беспристрастного отправления правосудия и эффективной защиты прав человека».

Также отмечается: «Китай внес поправки и усовершенствовал свое уголовное законодательство, принял закон о борьбе с терроризмом и усовершенствовал антитеррористические положения других соответствующих законов. Это укрепило систематическую координацию между законами, закрыло юридические лазейки, улучшило слабые места и сформировало синергию в практике борьбы с терроризмом».

С полным текстом “Белой книги” можно ознакомиться здесь: http://ss.china-embassy.gov.cn/eng/snfyw/202401/t20240123_11231368.htm

Благодаря более чем четырехдесятилетнему опыту в Китае постепенно сформировалась правовая база по борьбе с терроризмом, основанная на Конституции, говорится в белой книге.

В правовой базе Закон о борьбе с терроризмом занимает центральное место, уголовные законы и Закон о национальной безопасности играют важную роль, а другие нормативные акты служат дополнениями, согласно документу. /// nCa, 25 января 2024 г.