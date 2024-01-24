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Туркменистан и Япония намерены провести в первом полугодии 2024 года бизнес-форум

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В ходе рабочего визита в Японию, 22-23 января 2024 года состоялись встречи туркменской делегации во главе министра иностранных дел Рашида Мередова с председателем и главным исполнительным директором Японской организации внешней торговли (JETRO) Ишигуро Норихоко, а также председателем и исполнительным директором Агентство страхования экспорта и инвестиций Японии (NEXI) Ацуо Курода, сообщает МИД Туркменистана.

На встрече с «JETRO» были рассмотрены следующие вопросы:

  • Организация перекрёстных торговых миссий
  • Открытие офиса «JETRO» в Туркменистане для привлечения малых и средних японских предприятий к ведению бизнеса на туркменском рынке и соответственно туркменских в Японии
  • Открытие Торгового Дома Туркменистана в Японии
  • Обозначено намерение сторон провести бизнес-форум совместно с «JETRO» в первой половине этого года.

В рамках состоявшихся переговоров с «NEXI», были обсуждены новые формы сотрудничества в инвестиционной сфере, в том числе, возможности привлечения различных финансовых институтов для финансирования приоритетных проектов в Туркменистане.

Наряду с этим стороны высказались за дальнейшую диверсификацию двустороннего взаимодействия по направлениям, представляющих взаимный интерес. ///nCa, 24 января 2024 г.

 

 

 

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