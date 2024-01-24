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Таможенные службы Туркменистана и России готовят ряд соглашений к подписанию, намерены обменяться визитами по обмену опытом

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22 января 2024 года в режиме онлайн состоялась рабочая встреча между Государственной таможенной службой Туркменистана и Федеральной таможенной службой России в рамках плана совместных мероприятий на 2022–2024 годы, сообщает Государственная таможенная служба Туркменистана.  

Участники встречи обсудили вопросы касательно подписания следующих проектов соглашений:

  • О создание упрощенного таможенного коридора
  • Об организации обмена предварительной информацией
  • О взаимном признании института Уполномоченных экономических операторов

 В повестку также были включены вопросы о проведении учебных семинаров и встреч между сотрудниками учебных заведений, а также об организации совместных визитов по обмену опытом. ///nCa, 24 января 2024 г.

 

 

 

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