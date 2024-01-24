Таджикистан приглашает катарских инвесторов развивать перспективные отрасли экономики

Раскрытие потенциала торгово-экономических отношений через инвестиции и развитие промышленности стало одной из ключевых тем недавнего государственного визита Президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Катар.

22 января в Дохе Рахмон провел переговоры с Эмиром Катара Тамимом ибн Хамад Аль-Тани.

Во время встречи таджикский лидер озвучил несколько предложений по созданию новых механизмом сотрудничества – это отдельная совместная рабочая группа по изучению и выявлению приоритетных направлений сотрудничества двух стран и Совместный экономический и инвестиционный фонд Катара и Таджикистана.

В числе отраслей, где Таджикистан приветствовал бы инвестиции Катара, были названы энергетика, легкая промышленность, продовольствие, горнодобывающая и фармацевтическая промышленности, транспорт, сельское хозяйство и туризм.

Было предложено запустить совместные транспортно-транзитные проекты для расширения логистических сетей между двумя государствами в целях облегчения перевозок грузов и пассажиров, а также транзита в другие страны.

Более широко возможности для инвестиций и созданные в Таджикистане условия для иностранных инвесторов были освещены в ходе встречи Эмомали Рахмона с бизнес-кругами, инвесторами и компаниями Катара.

Во встрече также принимал участие министр торговли и промышленности Шейх Мухаммед бин Хамад бин Касим Аль-Тани.

По словам Президента Рахмона, на сегодняшний день приоритетными секторами для инвестирования выступают сферы энергетики, промышленности, транспорта, сельского хозяйства, финансов, банковского дела и туризма.

Возможности инвестирования связаны с такими отраслями, как лёгкая и пищевая промышленности, металлургия, машиностроение, производство строительных материалов и фармацевтика.

По мнению Президента Таджикистана, большие перспективы сотрудничества с катарскими компаниями имеются в области сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры, создания логистических центров, гражданской авиации и туризма, особенно горного, экологического и оздоровительного.

Что касается правовых условий ведения бизнеса, то в стране активно используются инструменты, связанные с налоговыми и таможенными льготами и гарантиями. Членство Таджикистана во Всемирной торговой организации и ряде международных конвенций по защите прав инвесторов также свидетельствует о соответствии законодательства страны международным нормам.

В Таджикистане действуют пять свободных экономических зон, в которых созданы благоприятные условия для иностранных инвесторов и предпринимателей.

Таджикистан предлагает еще одно обширное поле для катарских инвестиций – это агросектор. Предложение было озвучено на встрече Президента Эмомали Рахмона с Председателем сектора инвестиций Государственного инвестиционного Фонда Катара Шейхом Файсалом ибн Тани Аль Тани.

В частности, Таджикистан предлагает рассмотреть перспективы капиталовложений катарских деловых кругов в создание оптовых и логистических распределительных центров по переработке, закупке и экспорту сельскохозяйственной продукции в Катар.

Двусторонние встречи с катарскими бизнесменами

В Дохе Президент Эмомали Рахмон встретился также с главами и высокопоставленными представителями нескольких крупных катарских компаний, в том числе:

С Председателем совета директоров энергетической компании «Небрас» Мухаммадом Насиром Аль Хаджири (главная тема встречи – инвестирование в возобновляемую энергетику Таджикистана);

С Исполнительным директором Катарского Фонда развития Халифой бин Джасимом Аль-Кувори (главная тема встречи – гидроэнергетические возможности и мощности Таджикистана);

С Руководителем сектора инвестиций компании «Дияр Катар» Ахмадом Мухаммадом Тайиб (главная тема встречи – продолжение строительства в Душанбе элитного городка «Диёри Душанбе»);

С председателем Ассоциации предпринимателей Катара и председателем Совета управляющих группы компаний «Фейсал Холдинг» шейхом Фейсалом бин Касимом Аль Тани (главная тема встречи – развитие торгово-экономических и инвестиционных связей между двумя странами).

Подписанные документы

После переговоров Президента Таджикистана с Эмиром Катара было подписано 9 документов:

– Меморандум о сотрудничестве в области управления чрезвычайными ситуациями и стихийными бедствиями между Комитетом по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан и Главным Управлением гражданской обороны Министерства внутренних дел Государства Катар;

– Первая программа действий в области высшего образования и научных исследований в соответствии с Соглашением о сотрудничестве в области просвещения, высшего образования и научных исследований на учебные годы (2024/2025-2025/2026-2026/2027).

– Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Республики Таджикистан и Министерством иностранных дел Государства Катар на 2024-2026 годы;

– Меморандум о сотрудничестве в области музейного развития между Государственным учреждением «Национальный музей» Исполнительного Аппарата Президента Республики Таджикистан и Управлением музеями Государства Катар;

– Совместная декларация о расширении культурных связей между Министерством культуры Республики Таджикистан и Министерством культуры Государства Катар;

– Меморандум между Департаментом финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана и Финансовым подразделением Государства Катар о сотрудничестве в области обмена информацией органов финансовой разведки о преступлениях, связанных с легализацией (отмыванием) денег и финансированием терроризма;

– Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Государства Катар об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и капитал;

– Меморандум о сотрудничестве в области благотворительной и гуманитарной деятельности между Министерством экономического развития и торговли Республики Таджикистан и Органами регулирования благотворительной деятельности в Государстве Катар;

– Меморандум между Министерством экономического развития и торговли Республики Таджикистан и Органами свободных зон Катара.

///nCa, 24 января 2024 г. (по материалам пресс-службы Президента Таджикистана)