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Открыта регистрация на Международный Форум по привлечению иностранных инвестиций в энергетический сектор Туркменистана

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Международный форум по привлечению иностранных инвестиций в энергетический сектор Туркменистана состоится 24-25 апреля 2024 года в Париже. Организаторами мероприятия выступают Государственные концерны «Туркменгаз», «Туркменнебит», Государственная корпорация «Туркменгеология» в партнёрстве с ХО «Туркмен Форум» и Британской GaffneyCline.

Крайний срок регистрации очного участия – 10 апреля.

Крайний срок регистрации онлайн участия – 19 апреля.

Зарегистрироваться можно на сайте OGT Turkmenistan: https://ogt-turkmenistan.com/ru

Международный форум в Париже является одним из ряда мероприятий, которые будут проведены национальными энергетическими компаниями Туркменистана в этом году, и знаменует собой новый подход к привлечению инвестиций.

Помимо привлечения инвестиций в энергетический сектор Туркменистана, программа Международного форума сосредоточена на таких темах, как будущее энергетики; энергия новой эры: перспективы внутреннего и регионального развития; экологические аспекты разработки углеводородов; ускорение энергетического перехода посредством исследований и разработок. ///nCa, 24 января 2024 г.

 

 

 

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