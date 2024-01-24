Бизнесмены из Туркменистана приглашаются в Астану, чтобы изучить деловой и инвестиционный потенциал казахстанской столицы

Казахстан и Туркменистан последовательно держат курс на развитие сотрудничества в торгово-экономической сфере. Прогрессу в этом направлении способствует деятельность Дипломатического клуба “Астана”, нацеленная на установление прямых контактов между бизнесменами двух стран. Эффективным инструментом здесь показал себя формат бизнес-миссий: деловых туров, которые Клуб организует для повышения информированности предпринимателей об имеющихся возможностях сотрудничества, изучения рынков.

В 2023 году предприниматели Казахстана посетили с двумя такими бизнес-миссиями Туркменистан. А с 19 по 23 февраля 2024 года Дипломатический клуб “Астана” готовит аналогичную поездку туркменских предпринимателей в казахстанскую столицу.

Астана как направление для проведения бизнес-миссии выбрана не случайно. Это один из самых крупных, современных и быстроразвивающихся городов Казахстана с высоким уровнем жизни.

Это деловой и политический, а также финансовый центр региона (изучить деятельность и возможности работающего здесь Международного финансового центра “Астана” также можно будет в рамках запланированной бизнес-миссии).

Обладает казахстанская столица и другими преимуществами, обеспечивающими ее инвестиционную и деловую привлекательность. В первую очередь стоит упомянуть, что это динамично растущий рынок (за последние 10 лет население города удвоилось и сейчас составляет более 1,4 млн человек) с пропорционально возрастающим спросом в самых разных товарах и услугах.

Кроме того, Астана является центром притяжения для высококлассных молодых специалистов, обладает устойчивой экономикой, развитой инфраструктурой (в том числе транспортной взаимосвязанностью не только со всеми регионами РК, но и соседних стран), глубокой цифровизацией многих сфер жизнедеятельности.

Деловые туры Дипломатического клуба “Астана” организуются с прицелом на создание максимальных возможностей для достижения практических результатов – конкретных договоренностей, контрактов, проектов.

Туркменские предприниматели, заинтересованные в уникальных бизнес-возможностях Астаны и Казахстана, могут получить дополнительную информацию о бизнес-миссии у представителей клуба в Ашхабаде:

Хозяйственное общество «Земин сыяхат»: тел: +993 62 60 68 85

С предварительной программой бизнес-миссии можно ознакомиться на сайте https://dipclub.kz/astana

///nCa, 24 января 2024 г.(в сотрудничестве с Дипломатическим Клубом «Астана»)